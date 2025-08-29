Войната в Украйна:

След 7-годишна пауза: Ариана Гранде тръгва на турне

29 август 2025, 13:28 часа 204 прочитания 0 коментара
Американската поп звезда Ариана Гранде обяви ново турне за 2026 г. То е кръстено Eternal Sunshine - на седмия ѝ студиен албум, който 32-годишната носителка на "Грами" издаде през март 2024 г., съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА.

Певицата сподели новината в Instagram в четвъртък вечерта с публикация, която включва датите на турнето през 2026 г. заедно с надписа: „До следващата година“.

Новината идва преди излизането на филма „Злосторница: Част втора“ с нейно участие, който се очаква да бъде в кината през ноември 2025 г.

Турнето ще започне през юни 2026 и ще отведе поп звездата до градове предимно в Северна Америка, включително Лос Анджелис, Ню Йорк, Бостън, Чикаго и Монреал в Канада, преди да приключи с пет концерта в лондонската O2 Arena през август.

Звездата от „Злосторница“ пусна делукс версията на албума "Eternal Sunshine" заедно с късометражен филм, озаглавен "Brighter Days Ahead", през март. Делукс албумът включва пет нови парчета, сред които "Hampstead", "Twilight Zone", "Warm", "Dandelion" и "Past Life".

Билетите за северноамериканската част от турнето The Eternal Sunshine Tour ще бъдат пуснати в продажба на 10 септември, а билетите за концертите в Лондон – на 18 септември.

Източник: бТА

