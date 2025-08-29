Джеси Джей отменя турнето си заради рака, предстои ѝ втора операция

Певицата Джеси Джей отлага предстоящото си турне, тъй като ѝ предстои втора операция във връзка с лечението ѝ от рак на гърдата, пише Прес асосиейшън медия/ДПА. Тридесет и седем годишната изпълнителка трябваше да тръгне на турне във Великобритания и Европа през октомври и да изнесе концерти в САЩ през ноември, но в пост в Instagram отбелязва, че датите за концертите са променени или отменени.

Във видео Джеси Джей, чието истинско име е Джесика Корниш, казва: "За съжаление, трябва да премина през втора операция. Нищо твърде сериозно, но трябва да бъде направена преди края на годината и, за съжаление, съвпада със средата на турнето".

Датите за концертите във Великобритания и Европа са отменени за април 2026 г., добавя певицата, а американското турне засега е отложено. "Това е положението и съжалявам", казва изпълнителката.

Джеси Джей, която има едно дете, премина първата операция през юни, а в началото на този месец разкри, че след интервенцията косопадът ѝ е много интензивен.

Цял живот здравословни проблеми

Певицата се бори със здравословни проблеми през целия си живот. Като 8-годишна е диагностицирана със сърдечно заболяване, получава лек инсулт на 18 години и почти губи слуха си през 2020 г. "Така че, моля, бъдете търпеливи за турнето в САЩ", казва Джеси Джей на своите 14,2 милиона последователи в Instagram. "Вие, хора, знаете колко много искам да го направя, но просто не мога. И трябва да бъда реалист", отбелязва тя, цитирана БТА.

