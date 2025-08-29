Ключов руски петролен терминал ще работи с половин капацитет след украинските удари

Руският терминал за износ на петрол Уст-Луга ще работи с около 350 000 барела на ден през септември, или около половината от обичайния си капацитет, след повреда на тръбопроводната инфраструктура от атаки с украински дронове, съобщиха два източника от индустрията пред Ройтерс.

Прекъсването показва как последните украински удари, насочени към ключови енергийни съоръжения, усложняват руския износ и могат да доведат до прекъсвания на доставките.

https://x.com/wartranslated/status/1961331291644727453

Проблемите в Уст-Луга идват след удари с дронове по помпената станция Унеча в Брянска област на Русия по-рано през август. Унеча е ключова транзитна точка за суров петрол, насочващ се към Уст-Луга.

Ударите засегнаха и потоците по тръбопровода „Дружба“, който снабдява Беларус, Словакия и Унгария. Словакия заяви в четвъртък, че първоначалните доставки по тръбопровода са възобновени в тестов режим.

Източниците не уточниха кой тръбопровод е повреден, но потвърдиха, че се извършват ремонтни дейности, без ясен график за пълно възстановяване.

Спадът в капацитета на Уст-Луга ще доведе до пренасочване на обемите петрол към руските пристанища Приморск и Новоросийск, казаха източниците. Това може да помогне за ограничаване на загубите от износ.

Руските власти не са коментирали публично мащаба на щетите или тяхното въздействие върху графиците за износ.

