Нова жертва след руския удар по кораб на украинския флот. ГУР порази ПВО система за 1,2 млрд. долара (ВИДЕО)

Броят на загиналите членове на екипажа след руска атака срещу кораб на украинския флот е нараснал на двама, заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук по националната телевизия на 29 август. Няколко моряци са в неизвестност или са ранени, а в момента още тече спасителна операция. "Но по-голямата част от екипажа е в безопасност от вчера", каза Плетенчук. Други подробности за атаката, включително часът и мястото, все още не са разкрити.

Вчера, 28 август, руското министерство на отбраната заяви, че военноморски дрон е ударил украинския средноразмерен разузнавателен кораб "Симферопол" близо до устието на река Дунав. Ведомството твърди, че плавателният съд е потънал.

Когато беше попитан дали това е вярно, Плетенчук каза, че не може да потвърди информация за евентуално потъване на кораба, предаде Kyiv Independent.

Корабът "Симферопол": за какво го използва Украйна?

"Симферопол" е разузнавателен кораб на украинския флот от клас "Лагуна". Той беше пуснат в експлоатация през 2019 г. и официално се присъедини към ВМС две години по-късно.

Корабът е проектиран за радио-, електронно, радарно и оптично разузнаване и е въоръжен с 30-милиметрова артилерийска система AK-306.

Снимка: ВМС-Украйна

Украйна вече нанесе тежки загуби на Руския черноморски флот по време на войната, но съобщенията за загуби на украинския флот са изключително редки. През цялата война Русия е атакувала множество граждански кораби в Черно море, включително чуждестранни.

Украинското разузнаване с нова акция в Крим

Междувременно украинското военно разузнаване (ГУР) е нанесло удар по руска радарна система 91N6E, част от системата за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф", в окупирания Крим. Това е станало през нощта на 28 август.

"Още един "Триумф" на полуострова е "ослепен"", заяви ГУР на 29 август. Изявлението е придружено от черно-бял запис от дрон, за който се смята, че показва успешния удар срещу руската система.

Атаката е последната от поредица от съобщения за удари, насочени срещу компоненти на системата С-400. В края на юни украински дронове удариха противовъздушно оборудване в Крим, повреждайки радарни устройства и други части от системата.

Стойността на модерната руска система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф" се оценява на около 1,2 милиарда долара. Тя е способна да прехваща различни въздушни цели - от крилати ракети до дронове и самолети.

Украйна вече е провела успешни атаки срещу радарни системи С-400 в Крим и в руски региони, включително област Белгород.

Overnight, a fire broke out at known Russian air defense positions near Cape Tarkhankut in occupied Crimea, monitoring group Crimean Wind reports. NASA FIRMS detected fire spots near Olenivka village. Earlier, Russian channels reported UAV threats in the area. Russia’s MoD claims… pic.twitter.com/ZKmVujK6wH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 29, 2025

През изминалата нощ е избухнал пожар в района на известни руски противовъздушни позиции близо до нос Тарханкут на окупирания Крим, съобщава мониторинговата група "Кримски вятър". Системата на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност - FIRMS - е засякла огнища на пожар близо до село Оленовка. По-рано руски канали съобщиха за заплахи от безпилотни летателни апарати в района. Руското министерство на отбраната твърди, че през нощта над Крим и Черно море са били свалени 19 дрона.

