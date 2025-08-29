Войната в Украйна:

Принц Хари се завръща във Великобритания до броени дни

29 август 2025, 07:46 часа 425 прочитания 0 коментара
Британският принц Хари ще се върне във Великобритания на третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II за церемония по връчване на награди за благотворителност, съобщава Прес асоушиейшън/ДПА. Принцът, който е на 40 години и живее в Калифорния със семейството си, ще подкрепи благотворително събитие на организацията WellChild, на която е дългогодишен патрон.

Снимка: Getty Images

Церемонията за връчване на наградите за 2025 г. ще се проведе на 8 септември — точно три години след кончината на Елизабет II в замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия. Хари ще произнесе реч, ще се срещне и ще разговаря с тежко болни деца и техните семейства, както и ще връчи награда на "вдъхновяващо дете" на възраст между 4 и 6 години.

До момента Хари е присъствал на наградите 14 пъти и е патрон на организацията вече 17 години. Благотворителната организация предоставя възможност на деца и млади хора с комплексни медицински потребности да се развиват и да получават грижи вкъщи, вместо в болница, когато това е възможно. "В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора с комплексни медицински потребности и хвърлят светлина върху отдадените хора, които се грижат за тях — семейства и професионалисти. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, свързаността и общността", заявява Хари в изявление.

Ще се срещне ли с баща си?

Снимка: Getty Images

Посещението му предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз III, или с отчуждения му брат принц Уилям. Снимки, публикувани миналия месец от вестник "Mail on Sunday", показват високопоставени съветници на краля и херцога на Съсекс по време на среща, смятана за стъпка напред към възстановяване на отношенията между Хари и кралското семейство, припомня БТА.

Само преди няколко дни стана ясно, че в САЩ са открити повече от 1000 съдебни документа, свързани с принц Хари и неговата виза за пребиваване в Съединените щати. Според американските медии именно тези документи може да се окажат причината Хари да се прибере по-бързо в Обединеното кралство, отколкото самият той е предполагал.

Яна Баярова
