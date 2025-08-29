Принц Хари се завръща във Великобритания до броени дни

Британският принц Хари ще се върне във Великобритания на третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II за церемония по връчване на награди за благотворителност, съобщава Прес асоушиейшън/ДПА. Принцът, който е на 40 години и живее в Калифорния със семейството си, ще подкрепи благотворително събитие на организацията WellChild, на която е дългогодишен патрон.

Снимка: Getty Images

Церемонията за връчване на наградите за 2025 г. ще се проведе на 8 септември — точно три години след кончината на Елизабет II в замъка Балморал в Абърдийншър, Шотландия. Хари ще произнесе реч, ще се срещне и ще разговаря с тежко болни деца и техните семейства, както и ще връчи награда на "вдъхновяващо дете" на възраст между 4 и 6 години.

До момента Хари е присъствал на наградите 14 пъти и е патрон на организацията вече 17 години. Благотворителната организация предоставя възможност на деца и млади хора с комплексни медицински потребности да се развиват и да получават грижи вкъщи, вместо в болница, когато това е възможно. "В продължение на 20 години тези награди подчертават смелостта на младите хора с комплексни медицински потребности и хвърлят светлина върху отдадените хора, които се грижат за тях — семейства и професионалисти. Техните истории ни напомнят за силата на състраданието, свързаността и общността", заявява Хари в изявление.

Ще се срещне ли с баща си?

Снимка: Getty Images

Посещението му предизвиква спекулации за възможна среща с баща му, крал Чарлз III, или с отчуждения му брат принц Уилям. Снимки, публикувани миналия месец от вестник "Mail on Sunday", показват високопоставени съветници на краля и херцога на Съсекс по време на среща, смятана за стъпка напред към възстановяване на отношенията между Хари и кралското семейство, припомня БТА.

Само преди няколко дни стана ясно, че в САЩ са открити повече от 1000 съдебни документа, свързани с принц Хари и неговата виза за пребиваване в Съединените щати. Според американските медии именно тези документи може да се окажат причината Хари да се прибере по-бързо в Обединеното кралство, отколкото самият той е предполагал.

