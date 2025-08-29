Войната в Украйна:

Турция: Путин вече не иска пълен контрол над 4-те украински региона (ВИДЕО)

Турският външен министър Хакан Фидан твърди, че Русия е изоставила плановете си да поеме пълен контрол над четирите украински области, които частично е окупирала от началото на инвазията. Думите му са от интервю за TGRT Haber TV на 29 август. Там топ дипломатът на югоизточната ни съседка намекна, че когато украинската и руската делегация са преговаряли в Истанбул (три пъти през пролетта и лятото), там темата била повдигната, след което се е дискутирала отново в Аляска между диктатора Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"В миналото имаше искания за поемане на пълен контрол над административните граници на четири области", каза той и добави, че в Аляска са били договорени "определени принципи" и е било постигнато споразумение между Русия и САЩ.

Хакан Фидан: Русия е изоставила по-ранните си претенции

Според Фидан издирваният от съда в Хага руски диктатор вече е изоставил по-ранните си териториални претенции - "с изключение на едно място", те са "ограничени до линията на контакт".

Турският министър обясни, че Путин все още настоявал за част от Донецка област - да има предаване от Украйна към Русия на 25–30% от неокупираната ѝ част. При този сценарий щели да се запазят позициите по фронтовата линия в Запорожие.

Останалите две области, които Русия незаконно окупира (не напълно), анексира с подправени референдуми и вписа в Конституцията си, са Луганска и Херсонска област. След срещата на Путин с Тръмп в Аляска редица западни медии публикуваха различна информация от свои източници какво е било обсъждано, а общото между всички беше, че Путин настоява да получи цялата Донецка област. Ако думите на Фидан са верни, то диктаторът явно отстъпва, но не е ясно кои точно части от региона ще иска - там е важният крепостен пояс на Източна Украйна: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Фидан обаче предупреди пред TGRT Haber TV, че ако Украйна приеме тези условия и в крайна сметка "загуби" част от Донецка област, това може да усложни отбраната на останалата част от територията. Тази оценка е споделяна и от много анализатори, включително от експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Причината е, че този район е предимно с полета и няма как да бъдат изградени мощни укрепления по пътя към Харков например.

Турция: "Има споразумение между руснаците и американците"

"Има споразумение между руснаците и американците... Има някои проблемни области по отношение на тази среща на върха. Въпросът е дали лидерите трябва да се срещнат заедно, или дали лидерите трябва да се срещнат, след като страните проведат преговори", каза той за евентуална среща Зеленски-Путин и Зеленски-Путин-Тръмп.

Думите му бяха цитирани още от украинските издания NV.ua и Liga.net.

Димитър Радев
