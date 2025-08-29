Войната в Украйна:

България е на опашката по използване на рециклирани материали през 2023 г.

България е сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на използване на материали в рамките на кръговата икономика. Според публикуваните днес данни на Евростат, цитирани от БТА, страната отчита под 5 на сто използване на рециклирани материали през 2023 г., при средно 11,8 на сто за ЕС.

Т. нар. кръгов показател измерва дела на материали, възстановени и върнати обратно в икономиката, спрямо общото материално потребление. Той е ключов индикатор за напредъка по целите на устойчивото развитие на ООН, по-конкретно Цел 12 "Отговорно потребление и производство".

За периода от 2008 до 2023 г. делът на кръговото използване на материали в ЕС е нараснал от 9,1 на сто до 11,8 на сто. През последните години обаче показателят се задържа почти без промяна. Целта, заложена от ЕС, е до 2030 г. използването на материали от отпадъци да се удвои спрямо равнището от 2020 г. и да достигне 22,4 на сто.

Сред отделните държави от ЕС най-висок дял на използване на рециклирани материали е отчетен в Нидерландия – 30,6 на сто. Следват Италия с 20,8 на сто и Малта с 19,8 на сто. Най-ниски стойности са регистрирани в Румъния (1,3 на сто), Ирландия (2,3 на сто) и Финландия (2,4 на сто). 

 

