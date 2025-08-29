Разкриха предметите, които принцеса Даяна зарови в капсула на времето през 1991 г.

Принцеса Даяна, по-известна като лейди Ди, беше една от най-важните личности в британската аристокрация. Тя беше първата жена, омъжила се за Чарлз III, настоящия крал на Обединеното кралство. На 31 август се навършват 28 години от смъртта ѝ. Английската филантропка загина в автомобилна катастрофа в Париж на 36-годишна възраст, смърт, която шокира света и британската корона. До ден днешен все още се обсъждат мистериите около Лейди Ди и нейната кончина.

Сега се оказва, че е намерена и изкопана капсула на времето, заровена от Даяна, принцеса на Уелс, през 1991 г. Тя е заровила предметите в компанията на две болни деца в болницата "Грейт Ормонд Стрийт". Този оловен дървен сандък е бил поставен под основите на тази ограда като символичен акт по времето, когато Даяна беше част от болницата, тъй като беше неин президент от 1989 г. Основната цел на тази тайна беше "да остане скрита в продължение на векове".

Какво има вътре в капсулата, заровена от лейди Ди?

Изравянето на капсулата се случи заради нов строителен проект в детски онкологичен център. Първоначално не било планирано да се реализира сега, но откриването е било предсрочно. А в тази капсула има много значими и представителни предмети от всякакъв вид.

Капсулата съдържа общо 10 предмета. Всички те принадлежат на десетилетието на 90-те или края на 80-те години. Сред тях можем да открием CD на Кайли Миноуг, джобен телевизор от класическата марка Casio, слънчев калкулатор, европейски паспорт, снимка на лейди Ди и брой на вестник "The Times". Сред останалите вещи има и по-малко значими предмети, като лист хартия или монети. Архивистите, които се грижат за тези предмети, казват, че те са в добро състояние, пише "Marca".

