Тотнъм си научи урока, бързо завърши трансфера на „бъдещия Шави“

След като Тотнъм изгуби двете си трансферни цели в ролята на креативен офанзивен играч, ръководството на „шпорите“ беше обект на сериозни критики. Смяташе се, че сделките са се извършвали прекалено бавно, но сега това сякаш беше опровергано. Само една вечер отне на клуба от Северен Лондон да привлече футболист, който беше желан от Манчестър Сити и Челси, както и още други. Става дума за звездата на РБ Лайпциг – Шави Симонс.

Нито Сити, нито Челси! Тотнъм надцака враговете си от Висшата лига

„Шпорите“ са заплатили 60 милиона евро, за да се сдобият с една от най-желаните десетки в световния футбол, съобщава достоверният трансферен експерт Фабрицио Романо. Симонс е подписал договор, който ще го задържи на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ до 2030-та година. 22-годишният холандец успешно е преминал през медицински прегледи и се очаква да бъде обявен в най-скорошно време.

„Шпорите“ привличат абсолютно бижу

Шави Симонс започва в академията на Барселона, където поради името си и креативния си стил на игра е обект на сравнения с великия Шави Ернандес. Преминава през ПСЖ и ПСВ, преди да бъде закупен от РБ Лайпциг за 50 милиона евро през януари тази година. Преди да бъде продаден на „червените бикове“ той прекарва година и половина с тях под наем от парижаните. Атакуващият халф изрази желанието си да напусне „Ред Бул Арена“ това лято и изглежда, че е готов за следващата стъпка в своята обещаваща кариера.

