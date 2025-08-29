Войната в Украйна:

Военнослужещи и хеликоптер помагат за гасенето на пожара в парк "Рила"

29 август 2025, 13:53 часа 421 прочитания 0 коментара
Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 и 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски, помагат за потушаването на пожара, който възникна вчера в Национален парк "Рила", съобщиха от Министерство на отбраната. Хеликоптерът излетя в 11:45 часа от авиобазата в Крумово и се насочи към засегнатия от огъня район.

Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и по разпореждане на началника на отбраната.

Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал около 15 декара площ и е локализиран. Той възникна в сряда следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина.

Виолета Иванова
