Зеленски шокира Съвета за сигурност на ООН с картината в Буча: Ще бъде ли изхвърлена Русия от Съвета?

Украинският президент показа пред Съвета за сигурност кадри от различни точки на територията на Украйна - примери какво представлява войната и какво правят руснаците с цивилни.

Снимки: Getty Images

Още на 4 април, докато беше в Букурещ, американският представител в ООН Линда Томас-Грийнфилд заяви, че присъствието на Русия в Съвета за сигурност на ООН е "фарс". "Смятаме, че е време Генералната асамблея на ООН да гласува за изключване на Русия", заяви тя и подчерта, че кадрите от Буча и унищожението в цяла Украйна задължават ООН да действа.

За да се случи изключване на Русия от Съвета за сигурност, трябва поне две трети от членовете на Генералната асамблея (193 държави общо, сред които е и България) да гласуват в подкрепа на такова решение.

Впечатление направи позицията на Китай - техният представител показа изумление и заяви "дълбока загриженост" при показването на кадрите от Буча и подчерта, че атаки срещу цивилни са недопустими и не трябва да се случват. Той обаче поиска да не се бърза с присъди преди да има верификация на случилото се. И настоя, че санкциите не са ефективен начин за решение на украинската криза, като повтори китайската позиция за "диалог". Още в края на миналата седмица, в специално видеобръщение лидерите на ЕС и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен предупредиха китайския президент Си Дзинпин, че позицията на неутралитет на Китай за Украйна не може да продължава и Пекин трябва да работи активно за мир.

На този фон особено цинично прозвучаха думите на руския представител в ООН Василий Небензя. Той настоя, че Русия напредва бавно във войната в Украйна, защото "пази цивилните" и не прави така, както САЩ в операции в Афганистан, Ирак и Сирия. Небензя определи и случилото се в Буча като дело на "украински националисти". Руският представител обясни как руското военно министерство казало, че нито един цивилен в Буча не бил пострадал. Той обяви опита за изключване на Русия от Съвета за сигурност за "невероятен" и уточни, че това няма да помогне на мирните преговори.

During the stay of the Russian military in Bucha, not a single civilian was injured, exits from the city were not blocked — Nebenzya pic.twitter.com/oB4HYswPoN