Зеленски след разговора си с Тръмп: Чертаем следващите стъпки за спиране на руската агресия

"Имах смислен разговор с президента на САЩ. Дълго говорихме за възможностите за постигане на мир, обсъдихме нашата готовност да работим заедно на екипно ниво и технологичните възможности на Украйна - включително дронове и други напреднали индустрии. Благодарен съм на президента Тръмп за неговия интерес към това, което можем да постигнем заедно." Това написа в социалната мрежа Х президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Разговорът се проведе веднага след като Тръмп съобщи в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че е говорил по телефона с Путин и една от дискутираните теми е била Украйна. След разговора Тръмп каза, че ще позвъни на Зеленски, за да го информира какво са си говорили с руския лидер. Още: "Договорихме се екипите да започнат преговори незабавно": Тръмп е разговарял по телефона с Путин

"Никой не иска мир повече от Украйна. Заедно със САЩ ние начертаваме нашите следващи стъпки за спиране на руската агресия и осигуряване на траен, надежден мир. Както каза президентът Тръмп, нека го направим. Разбрахме се да поддържаме по-нататъшни контакти и да планираме предстоящи срещи", написа още украинският президент.

Тръмп потвърди след телефонния разговор със Зеленски, че украинският президент иска мир. "Разговорът протече много добре. Той, подобно за президента Путин, иска да се постигне МИР“, написа Тръмп в "Трут соушъл“.

На съвместна пресконференция в Киев с гостуващия там американски финансов министър Скот Бесънт Зеленски изрази надежда по повод конференцията за сигурността в Мюнхен. той смята, че в края на тази седмица Киев и Вашингтон ще финализират икономически споразумения, припомня Франс прес. Бесънт посочии, че САЩ искат икономическо споразумение в замяна на подкрепата си за Украйна. „Бихме искали да сключим споразумение за икономическо сътрудничество. И в замяна на това споразумение САЩ ще продължат да предоставят материална подкрепа на Украйна и на населението“, каза Бесънт. Още: Зеленски: Тръмп не трябва просто да прекрати войната, а да предотврати нова руска агресия

