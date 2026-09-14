Кабинетът "Радев":

Зеленски удари със санкции бившия си пиар Юлия Мендел

14 септември 2026, 7:07 часа 229 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски удари със санкции бившия си пиар Юлия Мендел

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ със санкции, част от които са насочени срещу бившия му пиар Юлия Мендел. Мендел е отдавна известна в Украйна със скандални твърдения за Зеленски, след като беше освободена от поста си още на 9 юли, 2021 година т.е. месеци преди руският диктатор Владимир Путин да нареди официално пълномащабната руска инвазия в Украйна. Това обаче не пречи на Мендел да се изказва по всякакви въпроси, свързани с политиката на Зеленски по време на войната - включително за прословутите преговори в Турция от пролетта на 2022 година и какво станало там, ПРИПОМНЕТЕ СИЗеленски взема кокаин, но не съм го виждала: Бившата му пиарка изнесе урок по пропаганда при Тъкър Карлсън (ВИДЕО)

Заради изявите си Мендел е обвинена от Украйна в разпространение на дезинформация и руска пропаганда. Санкциите срещу нея включват замразяване на активи и забрана за изнасяне на капитали от Украйна.

В указа на Зеленски, с който се налагат санкции на Мендел, влизат още 10 руски и украински граждани, обвинени в разпространение на дезинформация и руска пропаганда и в подкрепа на агресивната политика на Русия срещу Украйна. Санкциите обхващат и 20 кораба от руския сенчест флот, превозващи петрол, петролни продукти и втечнен природен газ - корабите плават под флаговете на Либерия, Маршалови острови, Сиера Леоне, Барбадос и Палау до Индия, Египет и Турция. Те са насочени и към 29 руснаци и 29 компании, свързани с компоненти за ракети и дронове, стоки с двойна употреба, ИТ фирми, изследователски институти и училище за обучение на специалисти за концерна "Калашников".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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