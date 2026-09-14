Някои деца да работят, иначе няма да се справим: Пламен Димитров коментира

Децата под определена възраст могат да работят – не мисля, че ще решим проблемите на трудовия пазар с настоящите възможности. Изразяваме резерви към някои нови идеи – това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров, визирайки съвкупност от предложения за изменения на Кодекса на труда. Днес предстои поредна среща на Националния съвет за тристранно сътрудничество – на нея ще се обсъжда новата линия на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда. Една от промените е на "Демократична България" – от партията предлагат законова промяна, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на Инспекцията по труда. С други думи - ДБ иска за младежи между 16 и 18 години разрешителният режим да отпадне и да не се чака Инспекцията по труда да даде разрешение, а работодателят просто да изпраща документи към Инспекцията по труда, преди младежът да започне, без да се налага да изчаква одобрение – ОЩЕ: Тристранката обсъжда новата линия на бедност за 2027 г.

Според Димитров, основният проблем е колективното договаряне и как директива на ЕС се внедрява в българското законодателство. Държавата е длъжна да насърчи този процес на договаряне, т.е. да го защити, категоричен беше той пред БНТ. Искаме да гарантираме минимални заплати по професионална квалификация – най-съществената част в колективното договаряне е това, настоя Димитров.

За 2027 година КНСБ не е съгласна с формирането на минималната работна заплата, защото все още има съдебни дела, в Конституционния съд например, където се чака решение дали замразяването на минималната заплата за 2026 година е противоконституционно. Настояваме да остане досегашният механизъм, не този, който сега се прокарва от "Прогресивна България", ако КС реши за противоконституционност, каза Димитров.

"Очаквайте от нас да искаме средно увеличение на всички заплати с 10% (в публичния сектор), не на калпак", увери председателят на КНСБ, който изрази готовност синдикатите да влязат в темата за реформа на държавната администрация. "Наистина трябва да седнем да видим какво и къде", добави той за държавната администрация и ситуацията там. "Очакваме разговор за доходите в здравеопазването и образованието", каза Димитров, визирайки както през държавния бюджет, така и през "колективния договор".