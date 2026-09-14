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Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)

14 септември 2026, 7:33 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп пак повтори обещанието си, че всеки пълнолетен американец ще получи по "5000 долара дивидент", ако на изборите в началото на ноември за двете камари на Конгреса републиканците успеят да спечелят мнозинство и да запазят контрола си над законодателния орган на САЩ. Тръмп говори по време на визитата си в Ирландия.

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"По 5000 долара ще има 100%", увери Тръмп, защото САЩ печелели "трилиони и трилиони долари", а иначе при Байдън хората били "третирани толкова зле". За пръв път той обеща въпросните пари по време на партиен конгрес на републиканците в Далас. Тръмп посочи, че единственото условие да вземеш 5000 долара, ако републиканците спечелят, е парите да бъдат похарчени изцяло на територията на САЩ, за да стимулират местната икономика. Изпълнението на това обещание би струвало на американския бюджет над 1 трилион долара. Това е сума, равняваща се приблизително на целия годишен бюджет за отбрана на САЩ, уточнява Deutsche Welle:

Същевременно Тръмп не се ангажира с подкрепа за Джей Ди Ванс за президентските избори в САЩ през 2028 година. Ванс сега е вицепрезидент - ОЩЕ: Тръмп отсега мисли за президентските избори през 2028 година: Ето кои са основните фаворити

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А Тръмп определи социологическите проучвания като това на Ipsos, че рейтингът му е рекордно нисък (33%) като фалшиви. "Моят рейтинг в Ирландия е добър, в САЩ е страхотен", заяви президентът на САЩ, повтаряйки като латерна как Съединените щати се справяли "много добре":

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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