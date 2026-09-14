Тръмп не спира да обещава по 5000 долара на избирател, ако републиканците не загубят Конгреса (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп пак повтори обещанието си, че всеки пълнолетен американец ще получи по "5000 долара дивидент", ако на изборите в началото на ноември за двете камари на Конгреса републиканците успеят да спечелят мнозинство и да запазят контрола си над законодателния орган на САЩ. Тръмп говори по време на визитата си в Ирландия.
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"По 5000 долара ще има 100%", увери Тръмп, защото САЩ печелели "трилиони и трилиони долари", а иначе при Байдън хората били "третирани толкова зле". За пръв път той обеща въпросните пари по време на партиен конгрес на републиканците в Далас. Тръмп посочи, че единственото условие да вземеш 5000 долара, ако републиканците спечелят, е парите да бъдат похарчени изцяло на територията на САЩ, за да стимулират местната икономика. Изпълнението на това обещание би струвало на американския бюджет над 1 трилион долара. Това е сума, равняваща се приблизително на целия годишен бюджет за отбрана на САЩ, уточнява Deutsche Welle:
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
$5,000 dividend is going to happen 100%.
The reason is because our country is taking in trillions and trillions of dollars.
People deserve it. Democrats and Biden treated them so badly. pic.twitter.com/EjfMte3tBy
Същевременно Тръмп не се ангажира с подкрепа за Джей Ди Ванс за президентските избори в САЩ през 2028 година. Ванс сега е вицепрезидент - ОЩЕ: Тръмп отсега мисли за президентските избори през 2028 година: Ето кои са основните фаворити
Reporter: JD Vance, are you ready to throw your weight behind him in 2028?— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
Trump: I think it's too early. I think he is terrific. We have so many terrific people. pic.twitter.com/7gqKRVR1EQ
А Тръмп определи социологическите проучвания като това на Ipsos, че рейтингът му е рекордно нисък (33%) като фалшиви. "Моят рейтинг в Ирландия е добър, в САЩ е страхотен", заяви президентът на САЩ, повтаряйки като латерна как Съединените щати се справяли "много добре":
Trump:— Clash Report (@clashreport) September 13, 2026
I think the polls are fake. My approval rating in Ireland is good.
My approval rating in the U.S. is great. The problem is, only the legitimate pollsters show it. pic.twitter.com/XGUlwnATYh