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"Настъпи времето за съпротива": Виктор Орбан се завръща в политиката

14 септември 2026, 7:35 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Настъпи времето за съпротива": Виктор Орбан се завръща в политиката

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан заяви, че се завръща в политическата борба срещу новото унгарско правителство, оглавявано от Петер Мадяр. „Така повече не може. Настъпи времето за национална съпротива. Край на търпението, край на коректното отношение, край на всички едностранни жестове“, каза той. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на "Фидес", сложило край на 16-годишното управление на Орбан.

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С обявяването на "съпротивата" Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност. Предстои да стане ясно дали "Фидес" ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.

На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската "Тиса" на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети.

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Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.

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Виктор Орбан Петер Мадяр
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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