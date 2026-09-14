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Партията на канцлера Мерц печели местния вот в Долна Саксония

14 септември 2026, 7:10 часа 994 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Партията на канцлера Мерц печели местния вот в Долна Саксония

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония, показва екзитпол. Добрата новина за Мерц дойде само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт, на които крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) постигна исторически успех.

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Според проучването, направено от института "Инфратест димап" и огласено от обществената телевизия, ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място остава по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), с 24,5%.

АзГ е трета. Нейният резултат от 16,5% обаче е значително по-висок от този на предишните избори за органи на местната власт в провинцията - през 2021 г., когато антиимигрантската партия получи само 4,6% от гласовете.

Евентуалните балотажи по места в Долна Саксония ще бъдат произведени на 27 септември. Сигурно е, че ще има втори тур в регионалната столица Хановер между сегашния кмет от Зелените Белит Онай и неговия съперник от ГСДП Аксел фон дер Ое.

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Следващата неделя (20 септември), предстоят избори за регионални парламенти в две източни германски провинции - Берлин и Мекленбург - Предна Померания. Проучванията на общественото мнение отреждат слаби резултати на ХДС. Положението изглежда особено тревожно в Мекленбург - Предна Померания, където подкрепата за партията се срина до 7%, отбелязва БТА.

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Местни избори Алтернатива за Германия Фридрих Мерц
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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