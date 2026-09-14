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Валежи и студ сменят хубавото време: Николай Василковски с прогноза за първия учебен ден

14 септември 2026, 7:43 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Валежи и студ сменят хубавото време: Николай Василковски с прогноза за първия учебен ден

Времето е приветливо в цялата страна. Във вторник (15 септември) валежи са малко вероятни. В следващите дни ще имаме променлива облачност с температури от около 25 градуса. Но след това отново ще се вдигнат температурите. По съществени смущения ще има през почивните дни – с нахлуване на студен въздух, интензивни дъждове и градушки. В периода 22-25 септември също се очакват сериозни валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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По думите му, ако ранните и все още непотвърдени прогнози се случат , се очакват по-съществена валежи. „Ако този сценарий се реализира, възможно е в отделни точки на страната да се акумулират значителни количества дъжд за кратко време, а по фронтовете на системата да паднат градушки“, каза синоптикът.

В дните след 23 септември може да се очакват дневни температури около 18-15 градуса, като се очаква и сняг по планините.

Времето днес

През деня ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.

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Във вторник (15 септември) ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните – 22-27 градуса. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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