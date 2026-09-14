"Не искаме да сме като Украйна в началото на войната": Ще свари ли Русия Европа неподготвена?

"Ако не искаме да се окажем в същото положение като украинците през първите месеци на войната, трябва да работим върху това сега." Думите са на Марк Витфелд, съосновател на германския отбранителен стартъп ARX Robotic. Бързоразвиващата се мюнхенска компания се обръща към всички предприятия за военни технологии в Европа да се обединят с автомобилни компании и други фирми, заети в традиционни производства, за да се подготвят спешно за нуждите на ЕС от превъоръжаване - целта е защита на ЕС от Русия.

Германия и другите европейски страни трябва да използват своята индустриална база, за да произвеждат дронове и прехващачи, които са ключови в съвременната война, заяви той пред The Financial Times.

Вместо да строи скъпи нови фабрики за производство на такива оръжия, Европа трябва да използва съществуващия си промишлен капацитет, смята той.

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Самата ARX ​​планира да увеличи производството си осем пъти, достигайки до 8000 дрона годишно, в по-голям завод близо до Мюнхен, който ще започне работа през октомври. Компанията вече е сключила споразумение с германския производител на двигатели Deutz, който е адаптирал производствените си линии за производство на нейните роботи Gereon. Компанията си сътрудничи и с автомобилния доставчик Schaeffler и води преговори с Bosch.

Говорейки за войната в Украйна, Витфелд си спомня потресаващото впечатление, което му е направило видео, запечатало как евтин руски дрон унищожава танк Leopard 2, струващ милиони, през 2024 г. "За мен, като офицер от германската армия, Leopard 2 е символ на нашето сухопътно превъзходство. Тогава осъзнах: свърши се. Нашето превъзходство трябва да е нещо друго", казва той.

🇺🇸 L3Harris Technologies and ARX Robotics UK have demonstrated mobile counter-drone capability at the U.S. Army's Project Convergence-Capstone 6 experimentation campaign. @L3HarrisTech @USArmy



For the demonstration, L3Harris’ CORVUS-RAVEN counter-drone capability was mounted on… pic.twitter.com/gVCJmzRJVn — DefPost (@defpostmedia) August 28, 2026

В момента стотици бронирани безпилотни роботи Gereon на компанията се използват на бойното поле в Украйна. А през юни ARX обяви, че съвместно с украинската компания Roboneers започва производство на десетки хиляди безпилотни бойни роботи Rys Pro годишно.

Компанията в момента работи и върху разработването на безпилотни версии на военния камион Mercedes-Benz Zetros.

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German 🇩🇪 defence technology company ARX Robotics is building the next generation of autonomous unmanned ground vehicles with AI-enabled systems that can support military operations with logistics, reconnaissance, casualty evacuation and payload transport pic.twitter.com/rtHY8w36KK — NATO (@NATO) July 27, 2026