Зеленски за атаката срещу Киев при посещението на Стармър: Ще поздравим руснаците в отговор (СНИМКИ)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия ще бъде "поздравена" подобаващо на свой ред след като днес извърши атака с дронове срещу украинската столица Киев в момент, когато там на посещение бе британският премиер Киър Стармър. "Ще изпратим поздрав в отговор", бе съвсем ясен украинският лидер.

