Земетресение край Крит, усетено е на още два острова

16 октомври 2025, 09:43 часа 128 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд от 4,5 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в морето край гръцкия остров Крит, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Трусът е бил в 7:20 ч. По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът е бил на 24 км южно-югоизточно от селището Закрос на източния бряг на острова. Дълбочината на огнището е била 7,1 км.

Според местни медии, цитирани от телевизия Скай, земетресението е било усетено и на островите Касос и Карпатос.

Засега няма информации за щети.

Спасиана Кирилова
