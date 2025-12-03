Световната атлетика се отказа от противоречива идея, която вбеси елитните състезатели

Световната федерация по лека атлетика отмени плановете си да въведе зона за отскок при скока на дължина вместо традиционната дъска, след като срещна сериозно недоволство от страна на атлетите. Джон Риджън, изпълнителен директор на Световната атлетическа федерация, заяви, че макар предложенията да са се представили добре в пробните тестове, „не искаш да влизаш в конфликт с най-важната група хора“.

Отмениха идеята за зона за отскок - остава си традиционната дъска в дългия скок

Идеята за въвеждането на широка зона за отскок беше да се намали броят на невалидните скокове, като атлетите вече не се налага да се опитват да уцелят тясна дъска преди скока. Олимпийският шампион по скок на дължина Милтиадис Тентоглу обаче описа предложението като „кучешко лайно“, защото то отнема голяма част от уменията, необходими за състезанието, а Карл Люис го нарече „априлска шега“.

„Реалността е, че атлетите не искат да го приемат“, каза Риджън. „Затова няма да го направим. В крайна сметка не влизаш във война с най-важната група хора. Въпреки че бих казал, че ние идентифицирахме проблема и намерихме приложимо решение, ако спортистите не го искат, добре, отказваме се от него. Но не съжалявам, че го разгледахме. Мисля, че това е нашата работа като управляващ орган.“

Световната атлетическа федерация изпробва тази идея тази година, след като проучвания установиха, че около една трета от скоковете на дължина на шампионатите са били неуспешни, което е намалило интереса на феновете. „От емоционалната реакция на публиката личи, че те губят енергия, когато няма скокове“, каза Риджън. „Затова си казахме: „Можем ли да решим този проблем?“ И създадохме концепцията за по-широка зона за отскок. Изпробвахме това решение и то се оказа успешно.“

Когато беше тествано на две състезания, Световната атлетическа федерация установи, че броят на неуспешните скокове е спаднал до 13% и зрителите са харесали новия формат. Повечето от атлетите останаха категорично против, но Риджън каза, че Световната атлетическа федерация не съжалява, че е опитала да подобри състезанието. "Ще ни обвинят, че сме заспали на волана, ако не търсим слабите места", коментира той.

