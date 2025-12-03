Спорт:

Късен гол спаси Черно море в Стара Загора! Берое скочи на Георги Кабаков

03 декември 2025, 17:29 часа 289 прочитания 0 коментара
Бронзовият медалист от миналия сезон Черно море се спаси в последния момент и избегна трети пореден шампионатен двубой без победа, след като вкара много късен гол и надви Берое с 2:1 като гост в среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Възпитаниците на Илиан Илиев, които допуснаха последователни загуби от Локомотив София и Ботев Пловдив в последните два кръга, имаха много труден мач срещу намиращия се в криза тим на Берое, но някак намериха начин да се доберат до трите точки.

Илиан Илиев

Черно море победи Берое с гол в 93-ата минута

Илиан Илиев изведе Черно море за своя мач номер 500 в елита на българския футбол, като играчите му отново не убедиха игрово. Берое пръв стигна до откриване на резултата - в края на първата част, когато Тижан Сонха се разписа за домакините. Преди това пък беройци имаха претенции към главния съдия Георги Кабаков и за изгонване на футболист на Черно море заради грубо нарушение, като още по време на срещата официалната Фейсбук страница на клуба публикува снимка на фала и написа: "Всичко е точно... КабакОФ".

Всичко е точно ... КабакОФ...

Публикувахте от Beroe в Сряда, 3 декември 2025 г.

През втората част Черно море стигна до пълен обрат. На почивката Илиан Илиев включи Жоао Педро в игра, а в 54-ата минута Георги Лазаров успя да изравни. В следващите минути и двата тима показаха открит и директен футбол, като опитаха да потърсят победата. Положения не липсваха и пред двете врати, но в 93-ата минута Черно море стигна до гол чрез Густаво. При ситуацията останаха съмнения за пасивна засада, но ВАР не се намеси.

В класирането Черно море се изкачи временно до четвърто място с 30 точки, колкото има и третият Лудогорец. Берое пък е на 13-то място с 15 точки, записвайки осма загуба от началото на сезона. 

