Национал на България, който уж бе спрял с футбола, се завърна в Черно море. Става въпрос за 26-годишния десен краен защитник Ертан Томбак. Това стана ясно след обявяването на съставите на варненци и Берое преди днешния двубой помежду им. Любопитното е, че ръководството на „моряците“ дори не обяви официално завръщането на бранителя, но той се появи в тимовия лист за визитата на „зелено-белите“ под „Аязмото“.

За последно Ертан Томбак бе част от Славия

За последно Ертан Томбак бе част от състава на Славия. През лятото на 2025 година обаче договорът му изтече и той остана без отбор. Впоследствие се заговори, че десният защитник е сложил край на професионалната си кариера и ще си търси късмета в друго поприще. Оказва се обаче, че националът на България въобще не е взимал подобно решение и в крайна сметка той облече отново екипа на Черно море.

Кариерата на десния защитник

Ертан Томбак е юноша на Черно море като преминава през всички формации преди да дебютира за първия отбор на „моряците“. През 2019 година той стана част от Славия. За „белите“ бранителят записа общо 153 двубоя във всички турнири, в които се отчете с едно попадение и 17 асистенции. Томбак на няколко пъти бе викан в националния отбор на България, когато селекционер бе Илиан Илиев. Той обаче записа само един двубой за „лъвовете“ - в контрола срещу Словения през лятото на 2024-та.

