Хулио Веласкес: Резултатите на Славия са добри, трябва да влезем сериозно и отговорно в мача (ВИДЕО)

„Резултатите на Славия в последните два месеца и половина задължават футболистите на Левски още по-отговорни на терена“, заяви старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес на пресконференция преди двубоя от първенството. Той е насрочен за четвъртък, 4 декември, от 18:00 на стадион „Александър Шаламанов“.

Двата отбора влизат в двубоя в отлично настроение. Домакинът Славия спечели с 3:1 срещу Добруджа и не само се намира в серия от пет победи във всички турнири, а освен това не е губил официален мач от 15 септември. „Белите“ са на седмо място с 24 точки и 17 по-малко от Левски, който разгроми Септември със 7:0 и продължава да бъде първи.

„Очаква ни труден мач“

„Отборът е подготвен. Предстои ни натоварена седмица и най-важни са анализите на предишните мачове, както и на противника в следващия. Важно е и възстановяването, както и да се възползваш от малкото време за тренировки. Направихме го по най-добрия начин и сме готови за мача утре“, заяви той.

„Резултатите на Славия са добри. Не е лесно да спечелиш пет поредни мача, независимо в кое първенство играеш. Трябва да отдадем заслуженото на съперника. От друга страна - това ни прави по-отговорни за утрешната среща. С ясното съзнание сме, че ни очаква труден мач. Те подхождат прагматично и ефикасно, а това им носи позитивни резултати. Ще опитаме да влезем сериозно и отговорно в мача, искаме и да го спечелим“, продължи испанецът.

„Няма значение как изглежда теренът, това не е под наш контрол. Ще изберем титулярите според начина, по който искаме да изглеждаме. Предвид седмицата, която предстои, ще бъде от значение и физическото натоварване. Ще заложим на оптимален състав. Мачът обаче е 90 минути и са важни не само стартовите 11, а и тези, които ще влязат като резерви“, добави той.

Веласкес разкри, че лекувалите травми Карл Фабиен и Радослав Кирилов са възстановени и тренират наравно със съотборниците си. Двамата могат да попаднат в групата на Левски, но решението ще бъде взето в часовете преди началото на най-старото столично дерби.

ОЩЕ: Венци Стефанов развързва кесията: Извънредни премии в Славия за победа над Левски