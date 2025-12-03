Мелони обеща оръжия и помощ за Украйна до края на годината

Ще помогнем на Украйна да се защити от агресора; има повече от едно заседание на Министерски съвет, който позволява това", заяви италианскиьт премиер Джорджа Мелони в края на мисията си в Бахрейн, предаде италианската информационна агенция ANSA. Стана ясно, че възможността за изпращане на помощ на Украйна изтича на 31 декември, като ще бъде издаден указ, свързан с помощта за страната.

Колко струва войната в Украйна

Припомняме, че наскоро украинският президент Володимир Зеленски обясни, че за Украйна цената на година война с Русия в момента е 120 млрд. долара.

Половината от тези пари идват от украинския държавен бюджет. Затова – план "А" на Киев е войната да свърши тази година, като украинската визия е, че най-силен инструмент за това са украинските операции с далекобойни удари по критично важни руски обекти.

План "Б" - войната продължава и през 2026 година, т.е. разчита се западните съюзници да осигурят още 60 млрд. долара за тогава. "Дължен съм да намеря (осигуря) тези пари", подчерта украинският президент – по думите му това е голямо предизвикателство. ОЩЕ: Зеленски каза колко пари трябват на Украйна, за да издържи срещу Русия и през 2026 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)