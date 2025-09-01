Войната в Украйна:

Земетресение край Неапол, повдигната е земната повърхност

01 септември 2025, 13:41 часа 525 прочитания 0 коментара
Районът на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, беше засегнат от земетресение с магнитуд 4 в 4:55 ч. (5:55 ч. българско време) днес, по данни на Националния институт по геофизика и вулканология, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, с епицентър близо до град Поцуоли, информира БТА.

Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети.

Като предпазна мярка местните влакове са спрени.

Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
