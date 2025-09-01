Земетресение край Неапол, повдигната е земната повърхност

Районът на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, беше засегнат от земетресение с магнитуд 4 в 4:55 ч. (5:55 ч. българско време) днес, по данни на Националния институт по геофизика и вулканология, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, с епицентър близо до град Поцуоли, информира БТА.

Още: Земетресенията в Турция не стихват: Пореден трус

Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети.

Като предпазна мярка местните влакове са спрени.

Още: Земетресение от 4,4 разтърси румънския окръг Горж

Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.