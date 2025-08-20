"Златно такси": Туристка плати 1500 евро да я закарат до съседния блок (СНИМКА)

В Хърватия избухна скандал - таксиметров шофьор ограби туристка от Нова Зеландия, като й таксува 1500 евро за пътуване до близкия блок, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
Карол Коуън пътуваше из Европа в продължение на осем седмици. При пристигането си на гарата в Загреб тя се съгласява да вземе такси без официална маркировка.
По-късно тя каза, че е забелязала "астрономически суми" на измервателния уред, но не е осъзнала, че са в евро. Едва след пътуването Коуън провери баланса на картата си и видя такса от 1,506 евро.
"Това е половината от бюджета ми за цялото пътуване", каза Карол. След инцидента тя анулира резервациите си и съкрати пътуването си. ОЩЕ: Трима души загинаха на място у нас след като камион помете спряло такси
