"Златно такси": Туристка плати 1500 евро да я закарат до съседния блок (СНИМКА)

20 август 2025, 15:52 часа 496 прочитания 0 коментара
В Хърватия избухна скандал - таксиметров шофьор ограби туристка от Нова Зеландия, като й таксува 1500 евро за пътуване до близкия блок, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Карол Коуън пътуваше из Европа в продължение на осем седмици. При пристигането си на гарата в Загреб тя се съгласява да вземе такси без официална маркировка.

По-късно тя каза, че е забелязала "астрономически суми" на измервателния уред, но не е осъзнала, че са в евро. Едва след пътуването Коуън провери баланса на картата си и видя такса от 1,506 евро.

"Това е половината от бюджета ми за цялото пътуване", каза Карол. След инцидента тя анулира резервациите си и съкрати пътуването си. ОЩЕ: Трима души загинаха на място у нас след като камион помете спряло такси

