Войната в Украйна:

Българските ВМС в повишена готовност след взривения морски дрон в Румъния, Украйна се извини (ВИДЕО)

05 юни 2026, 15:24 часа 548 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Българските ВМС в повишена готовност след взривения морски дрон в Румъния, Украйна се извини (ВИДЕО)

След като на 5 юни морски дрон от войната в Украйна се взриви в пристанището на Констанца - на Румънското Черноморие - Военноморските сили на България също предприеха мерки като северните съседи. Информацията за инцидента, станал на около 65 км от границата ни, е постъпила във ВМС и те са започнали "засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море", става ясно от прессъобщение на Министерството на отбраната.

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За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили, добавят от военното ведомство.

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Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

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"Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО (MARCOM)", обявиха от Министерството на отбраната.

Експлозията в Констанца: признание на Украйна, че дронът е неѝн

По-рано днес морски дрон от „тип, използван във войната в Украйна“, се самовзриви в пристанището на Констанца, след като бе забелязан от румънските власти. Там бе обявена тревога - властите са активирали „червения“ план за интервенция. Няма жертви.

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Източници съобщиха пред местната медия Digi24, че в крайбрежната зона на Констанца са открити още четири лодки с експлозиви.

Според изявление на командир Санду Матейу става дума за дрон от типа „Магура“, използван от украинската армия за действия срещу руски цели във водата.

По-късно Украйна потвърди. ВМС на страната съобщиха, че една от техните безпилотни лодки е изгубила контрол поради руско радиоелектронно заглушаване по време на операция в Черно море и е отплавала в посока Румъния. Украинските военноморски сили са уведомили румънските сили, за да се предотвратят жертви сред цивилното население, гласи изявлението.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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