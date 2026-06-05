МУЗИКАУТОР и БНР стартират съвместен проект в подкрепа на новата авторска музика

МУЗИКАУТОР и Българското национално радио (БНР) стартират нов, съвместен проект в подкрепа на новата авторска музика. На 6 юни от 20:30 ч. в предаването „Музикален спектър“ по програма „Хоризонт“ стартира рубриката „Без резервация“. Тя ще дава възможност на млади творци, свързани с инициативите на МУЗИКАУТОР – МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и Talent Hub, да популяризират своите музикални произведения.

„От една страна, идеята е да каним предимно млади, но и утвърдени творци, чиито нови песни да представяме. От друга страна, целим да разговаряме с тях за техните нужди, за проблемите, с които се сблъскват, за да търсим съвместни решения“, заяви Васил Гюров, заместник-председател на МУЗИКАУТОР, който ще вземе в ролята на ководещ на предаването заедно с Даниела Стойкова.

„Естествено продължение на инициативите на МУЗИКАУТОР, като Младежки конкурс за нова песен и Talent Hub, беше да помислим как тези млади хора да бъдат и в нашия ефир. Затова решихме да направим една съвместна рубрика, в която, чрез тяхната експертиза и експертизата на нашите музикални редактори, да ги представим на аудиторията на БНР и в програма „Хоризонт,“ заяви Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио (БНР).

В пилотното издание на рубриката „Без резервация“ гости ще бъдат група „Цвет“, които взеха участие в миналогодишното издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН. Най-ценното в предаването е, че се дава възможност на младите хора да представят авторската си музика, за да достига до по-широка аудитория, вместо да свирят кавъри на популярни парчета.

„В България има творци с огромен талант и потенциал. Нашата роля е да подкрепим всички инструменти, които насърчават творчеството и му дават видимост. Този проект е част от дългосрочна визия в подкрепа и развитие на българската музика“, коментира Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Форматът ще се разшири, като в предаването като ководещи ще се включат и представители на МУЗИКАУТОР и „Рок Академия“, като Деян Каменов и Ерсин Мустафов. Основната цел е да има приемственост и обмяна на опит между поколенията.