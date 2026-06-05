Не бързайте да инвестирате в ИИ: Ботовете халюцинират и понякога е по-добре без тях

Преди да инвестират в изкуствен интелект (ИИ), фирмите трябва да анализират дали си струва. Това казаха проф. д-р Станислав Иванов от Висшето училище по мениджмънт във Варна и Елица Стоилова - основател на безкодова AI чатбот платформа и съосновател агенция за AI видимост, AI обучения и практическо внедряване на изкуствен интелект в бизнеса. Двамата са сред лекторите на форума Evolvex Summit 2026 и говориха пред БТА.

Има случаи, в които е по-добре изкуственият интелект изобщо да не бъде прилаган, каза Иванов. Много е важно предварително да се определи за какви дейности ще се използва ИИ. По думите му ако става въпрос за физически дейности, за преместване на предмети, автоматизацията би била по-сложна и по-скъпа. Всяка компания трябва да прецени дали ще реализира частична или цялостна автоматизация - частичната е по-лесна и евтина, но създава проблеми впоследствие на целия процес. По-добре е да се автоматизира изцяло, но трябва да се има предвид и това, че съдържанието на ботовете може да е проблемно, защото може да се окаже, че те „халюцинират“, допълни Иванов.

По принцип правилният процес за въвеждане на инструменти с ИИ, автоматизация и роботика е първо да се направи преглед на всички процеси в една компания, допълни Стоилова. По думите й така се взема решение кои задачи да се оставят за хората и кои процеси да се автоматизират. В по-голяма част от случаите не става въпрос за ИИ, а за обикновена автоматизация, изтъкна Стоилова. Когато фирмата направи преглед на всички процеси, във всеки отдел, тогава вече се взема решение къде трябва да остане човешката намеса.

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Три основни позиции - визионер, архитект и одитор, са човешки във всяка фирма, подчерта експертът. По думите й визионерите вземат решението какво трябва да се постигне, архитектите изграждат процесите и казват къде какво да се случи, одиторите са тези, които преглежат резултатите и преценяват дали отговарят на всички политики – регионални и европейски, дали са етични и дали въздействието им върху екипа и клиентите е позитивно.

Има оплаквания от фирми, че внедряването на ИИ е скъпо, защото мнозина вместо да направят анализ, просто се хвърлят да купуват инструменти с изкуствен интелект и да ги ползват, каза още Стоилова. Според нея инструментите с ИИ е ефективно да се прилагат и при малки бизнеси, тъй като населението застарява, има недостиг на работна ръка, а те не могат да конкурират големите дружества в размера на заплатите. Малките фирми могат много по-бързо и лесно да автоматизират неща, за които не могат да си позволят да плащат на хора, тук не говорим за изгода, а за необходимост, посочи Стоилова.

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Последните изследвания показват, че в Европа внедряването на ИИ в бизнесите е 20%, а в България е между 6 и 8%, казаха двамата експерти. Това, че се бавим, обаче не означава, че промените няма да настъпят, само леко се отлагат във времето, каза Стоилова.

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