Зрелищно: Украинските служби подмамиха руски агент да напусне Приднестровието и го заловиха

Той е бил активист от "Антимайдана" - поредицата от проруски демонстрации в Украйна през 2013 и 2014 г., насочени срещу Революцията на достойнството от 2014 г., а по-късно и срещу новото украинско правителство.

Заподозреният се е намирал в подкрепяния от Русия молдовски анклав Приднестровие, укривайки се от разследването на масовите безредици в подкрепа на проруските антимайдански групировки през 2014 г. в Одеса.

Разследването смята, че обвиняемият по собствена инициатива се е свързал с представители на руските тайни служби и е предложил помощта си за провеждане на подривна дейност срещу Украйна, съобщават СБУ и прокуратурата в страната, цитирани от "Украинска правда".

В изпълнение на задачите на агресора обвиняемият с псевдоним "Скиф" събирал разузнавателна информация за украинските въоръжени сили, разположени в Одеса и Одеска област, както и за разполагането на личен състав и военна техника на т.нар. "украинско-приднестровска граница".

The Security Service of Ukraine has detained a Russian special services officer after luring him out of the territory of occupied Transnistria.



On the instructions of the FSB, he was trying to create an agent network in Ukraine by recruiting residents of Odesa region.



As a… pic.twitter.com/lKaPUD5YO3