20 бързи въпроса към... Димитър Живков

Зададохме на актьора Димитър Живков нашите бързи въпроси и го помолихме да се закълне, че ще отговаря само и точно той, а не някой от образите в неговия така обичан от публиката моноспектакъл „Живак“:





Как би обяснил работата си на първокласник?

Да разказвам истории по интересен и вълнуващ начин.

Какво не би работил никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Нищо застрашаващо безопасността и здравето на деца.

Твой вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Отлагам физическите упражнения за по-късно, а по-късно изниква нещо друго.

Полезно умение, което скоро усвои?

Да не съдя прибързано хората.

Мъдър съвет, който си давал?

Открий себе си и не губи времето на другите!

В коя какичка от екрана беше влюбен като малък?

Анджелина Джоли, разбира се. Имаше една драма „Първороден грях“, в която си партнираше с Антонио Бандерас. Гледах го няколко пъти със зинала уста, особено при нейните сцени.

Голяма беля, която си правил?

Като дете за малко да запаля една селскостопанска постройка. Играхме на пожарникари, но всъщност влязох основно в ролята на подпалвача.

Кое основно те вбесява в социалните мрежи?

Простотията и представянето ѝ като добродетел.

Какво обичайно готвиш, като поканиш гости?

От години правя една страхотна и питателна салата, която аз си измислих и нарекох „Моята салата“.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Вкусна домашна храна винаги ме впечатлява. Ако има месце, оценката е още по-висока.

Хобито, за което много би искал да имаш време?

Нещо, свързано със стрелба и оръжия.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Висене в тапите по магистралите.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Не съм най-стиснатият на света, но не харча неразумно парите си.

България ще се оправи тогава, когато...

... издигнем отново културата и образованието на първо място.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Не изхвърлям боклук вечерно време. Дори не знам защо.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Надявам се любимите ми хора да са около мен и да имам много внуци.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Бих опитал да си подредя дамската чанта.

Като кой литературен или филмов герой би искал да поживееш?

Джеймс Бонд. Категорично!

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Вълк.

Ако беше благородник, какъв девиз би бил изписан на герба ти?

„За силата на аргумента!“