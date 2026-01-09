Христо Янев: Селекцията в ЦСКА още не е приключила, в клуба се прави нещо изключително мащабно

Треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че зимната селекция в тима все още не е приключила и ръководството на клуба работи по привличането на нови футболисти. Както е известно, до момента „армейците“ се подсилиха с петима играчи – Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг, Алехандро Пиедраита и Лео Перейра. Очаква се съвсем скоро в отбора да пристигне и вратарят Димитър Евтимов, който е гласен за заместник на Густаво Бусато.

Христо Янев говори в предаването „Спорткаст“ като сподели, че в ЦСКА се изгражда нещо, което до момента не е правено у нас. По думите му това е изключително мащабен проект, чиято цел е да върне „червените“ на върха в България.

„Условията в клуба са отлични“

„Тук съм, за да работя за ЦСКА и да направя така, че проектът да е успешен. Надявам се с привличането на точните хора, с изграждането на добър отбор, да помогнем това да върви добре. Гледахме фланговите футболисти в продължение на 2 месеца. Говорих с Пиедраита и той знае откъде идва, знае какво може и какви са целите му. В някои мачове бяхме принудени да променяме начина на игра и функциите на терена на някои играчи, тъй като нямахме крила. Искаме да вдигнат нивото ни на отбор, който ще играе с крила в някои от мачовете”.

„Процесът по селекцията още не е приключил, дори в този момент работим. Прави се нещо, което у нас не мисля, че е правено. Нямаме търпение да играем на новия стадион, вероятно ще се разплачем от вълнение, когато това се случи. Нещо изключително мащабно е. Но и това, което се прави за детско-юношеската академия, и на тренировъчната база”.

“В клуба условията са отлични - нещо, което не съм имал като играч. Искам отборът ни да има идентичност, да е фактор срещу всеки и да кара хората, които обичат ЦСКА, да се радват и да са горди с него. Както и хората, които дават огромни средства за клуба и неговия прогрес“, обясни Христо Янев.

