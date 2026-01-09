Любопитно:

Затварят пътищата към Витоша през уикенда

09 януари 2026, 10:52 часа 303 прочитания 0 коментара
Затварят пътищата към Витоша през уикенда

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури Столична община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд (10 и 11 януари). Градският транспорт ще се движи по установеното разписание.

ОЩЕ: След убитата от паднало дърво жена: Затварят пътищата към Витоша

От СО посочват, че имат готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката има за цел да:

  • осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника;
  • предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От Общината апелират гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Витоша Столична община Пътища снеговалеж
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес