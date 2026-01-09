София възмутена: Поледица като за Олимпиада по фигурно пързаляне

Втори ден софиянци осъмват с отрицателни температури, съхранили иначе малката снежна покривка в града.

На фона на традиционните коментари, че снегът за поредна година ни е изненадал, в социалните мрежи кипи недоволство срещу напълно заледените тротоари, по които е истинско предизвикателство да се мине. Хора коментират, че се чувстват на кънки или в опасно състезание по фигурно пързаляне.

Мнозина са на мнение, че пътните платна, където се движат колите и градския транспорт, са срадвително добре почистени, но тротоарите създават реална опасност травматологиите в болниците да бъдат напълнени.

Колективна безотговорност

Основателят на "Капачки за бъдеще" Лазар Радков коментира опасната ситуация, подчертавайки, че винага е обща, не само на местната власт.

"Видях възрастни хора да залитат! Видях млади хора да залитат! Видях много хора да заобикалят тротоара и да се придвижват по пътното платно, за да се предпазят от падане. Видях хора, които се разминавах на малко с движещи се автомобили! Това не е тротоар. Това е пътека. Клинична пътека!", категоричен е той.

По думите му "като паднат температурите и хване малко лед, чакалнята пред спешните отделения и травматологиите се пълнят с хора със счупвания, дислокации и т.н.".

Вината обаче според него пада върху гражданите на столицата, защото те упорито избягват задълженията си по снегопочистване.

"Този път държавате не ни е виновна! Отговрност на общината е да почиства улиците. И тротоарите край парковете и градинките. Тротоарите край жилищните сгради обаче са отговорност на живущите в сградите. Тези пред търговските площи са работа на бизнесите, но те обикновено ги чистят, защото иначе от инспектората ги глобяват. Покрай жилищните сгради обаче обикновено е .. ПОГРОМ!", пише той.

Заледени подлези и обвинения към районните кметове

Много са коментарите, че София е ледена пързалка.

Хората се възмущават, че не само тротоарите, но и подлезите са замръзнали и непочистени. А минаването по заледени стълби представлява сериозна опасност за всички, най-вече за възрастните хора.

Столичани обвиняват районните кметове в "некадърност и наглост", а някои - и в откровени лъжи, че инфраструктурата е почистена.

Жители на столицата негодуват, че местната власт ги призовава да почистят пред домовете си, но самата тя не е изпълнила собствения си ангажимент в усложнената обстановка.

Разчитаме на затопляне явно, че почистването е кръгла нула, коментират недоволни.

В чувствителните квартали: Освен боклука, проблем и с поледицата

В кварталите, където има проблем със сметоизвозването, поледицата се наслагва като още един проблем и живущите там са особено чувствителни.

"Сигурно и в другите части на Люлин е същото. МИЗЕРИЯ, пълна мизерия е това, наред с боклука и липсата на парно и топла вода", пише възмутена жителка на район "Люлин".