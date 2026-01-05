"Списъците станаха явни": Цветанка Ризова говори за сваляне от ефир, Златимир Йочев - за битка за свободата на словото

Напрежението в медийната среда у нас явно не стихва. След като bTV се раздели с Мария Цънцарова, а Златимир Йочев стана водещ на вечерното интервю, днес друго знаково лице на медията направи остро изказване. Цветанка Ризова откри първото за годината издание на "Лице в лице“ по bTV с интересен коментар.

"Честита Нова година, честити нови реалности. На медийния фронт нищо старо не е забравено, и нищо ново не е измислено, но не съвсем. Има малки модификации. Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата, с отсъстващи гости и с политическо мълчание", започна водещата.

"Преди списъците бяха тайни, сега станаха явни. Всеки си съчинява герои, антигерои, включва ги в някаква редичка. Аз, например, попадам във всички формати. В списъка от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата, в списъка за разкарване от ефира, в този на демокрацията и в този на статуквото. Да попаднеш в полезрението на алчните, арогантните влиятелни субекти, е травматично, няма да отрека. Но калната вода на диванните фейсбук тигри и на жълтите медии бухалки вони", продължи тя.

"Добрата новина е, че ако нямаш зависимости, никога не се потапяш в калната вода, защото има разлика между това да имаш пристрастия и да имаш позиция. Едното е за домашна употреба, другото за обществена, а третото, ако журналист служи на други господари, освен на зрителите, си е отвратително. Затова нека всеки е толкова добър в работата си, колкото изисква от другите, каза още Ризова.

"И още нещо. Тези дни чувам много разкази за миналото от хора, които искат да легитимират настоящето си, но нека в полумрака на спомените не се промъкват несъстояли се геройства и да не пишат сценарии за чужди спектакли. Да бъдеш свободен е личен избор, който избор се плаща лично, и е готов да понесе цената си. И всеки, който е готов на това, има моята подкрепа. Надявам се и вашата, защото най-доброто предстояло", завърши Цветанка Ризова.

"Свободата на словото не ни е даденост"

Знаковият водещ на bTV Златимир Йочев се завърна в ефир и пое новата си роля на водещ на "Интервюто на деня". "Вие сте с първото издание на „Интервюто на деня“, с мен, Златимир Йочев. Емоционално е да ви виждам в този час, емоционално е, защото днес е тъжен ден за България. Разделихме се с един от най-великите треньори, треньор номер едно на XX век Димитър Пенев. Емоционално, защото не съм бил на телевизионен екран от няколко седмици", каза Йочев.

"Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат на Йордан Радичков: Човекът е дълго изречение, написано с много любов, ала пълно с правописни грешки," продължи Злати. "Грешка ще бъде да приемем много неща за даденост и не бива да го правим. Свободата да се изразяваме, свободата на словото не ни е даденост, и за нея ще трябва да се борим. Вярвал съм на всички битки, които съм водил до момента, и с моите колеги. Така ще бъде и занапред. Ще се боря с почтеност и с разум, за да си вярваме, защото вярата и доверието са едни от най-ценните капитали", каза още той.

