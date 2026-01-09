Новата битка в Алепо: Сирийското правителство си връща контрола над кюрдските квартали

Сирийското правителство обезопаси райони в кюрдските квартали на град Алепо, докато сраженията между сирийската армия и бойците, свързани със Сирийските демократични сили (SDF/СДС), продължиха за трети пореден ден на 8 януари. Първоначалните сражения между сирийската армия и вътрешните сили за сигурност, свързани със СДС, известни като "Асаиш", започнаха в западните покрайнини на северния град на 6 януари и се разпространиха до кварталите Шейх Максуд и Ашрафие.

Това са два исторически кюрдски квартала в Алепо, които СДС се съгласиха да интегрират в общината и под сирийски държавен контрол на 1 април. "Асаиш" обаче поддържа де факто контрол над сигурността в тези квартали оттогава.

СДС са подкрепяната от САЩ военна структура, съставена предимно от кюрдски бойци. От началото на гражданската война в страната СДС изградиха "държава в държавата" в Североизточна Сирия, където водеха битки срещу "Ислямска държава" с цел заличаването ѝ. След свалянето на режима на Башар Асад от коалиция "Хаят Тахрир аш-Шам" през декември 2024 г. се подновиха сблъсъците между СДС и подкрепяната от Турция Сирийска национална армия (СНА). Анкара счита кюрдските бойци за свързана с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги нарича терористи и неведнъж говореше за заличаването им, ако не се внедрят в сирийските въоръжени сили. Тази интеграция е в ход от доста време насам и е обект на сложни договорки, но все още СДС не са се внедрили напълно в сирийската армия и са обвинявани, че нарушават сделката. Всъщност и СДС обвиняват правителството за неспазване на споразумението.

Боевете в Алепо

Боевете прекъснаха за два-три часа сутринта на 8 януари, за да се даде възможност на правителството и СДС да се опитат да договорят трайно прекратяване на сраженията с посредничеството на Турция и САЩ. Сирийски източници обаче съобщиха, че преговорите не са дали резултат, а сирийската армия обяви началото на „ограничена военна операция” в района.

Три дивизии, включително бронирана дивизия, бяха разположени в района под командването на „Оперативната власт на Алепо“ - командване, ръководено от сирийския началник на Генералния щаб генерал-майор Али ал-Насан. 60-а и 72-ра дивизия, съставени от бойци на "Хаят Тахрир аш Шам", бойци на подкрепяната от Анкара Сирийска национална армия и новобранци, са участвали в боевете срещу СДС по фронтовете в източната част на провинция Алепо.

Сирийските сили се опитаха да спрат минохвъргачките и снайперите на "Асаиш" в град Алепо, преди да настъпят и да осигурят контрол над части от квартал Ашрафие. От 6 януари насам СДС продължават да обстрелват с миномети и оръжия правителствени позиции и да нанасят удари по цивилни обекти в града. Сирийското министерство на отбраната издаде заповеди за евакуация на най-малко девет конкретни сгради или блока, за които твърди, че са позиции на "Асаиш" в Шейх Максуд и Бани Заид - квартал, който се намира между контролираната от правителството територия и двата исторически кюрдски квартала.

Според сирийските медии и тези, свързани със СДС, няколко часа по-късно сирийската армия е нанесла удари по няколко позиции на "Асаиш" с дронове и артилерия. След това бронираните сили на сирийската армия са настъпили в южната част на Ашрафие и са влезли в сражение с бойците на "Асаиш", които са се предали или са се оттеглили в Шейх Максуд.

Сирийските държавни медии твърдят, че жителите и видните личности на Ашрафие и Бани Заид са поискали сирийските правителствени сили да влязат в квартала и са улеснили влизането им. Силите на Министерството на вътрешните работи са разположени в Ашрафие, за да гарантират сигурността в района.

Споразумението между СДС и правителството в Дамаск се проваля

Сраженията в Алепо показват, че предишното споразумение между СДС и правителството в настоящата му форма е в голяма степен недостатъчно, за да интегрира кюрдските сили в сирийската държава и да предотврати нови конфликти, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Споразумението от 1 април е 14-точкова сделка между сирийското правителство и СДС, която предвижда интегрирането на Ашрафие и Шейх Максуд в общината на града, както и интегрирането на "Асаиш" в местните полицейски сили. Споразумението така и не беше напълно изпълнено и от април 2025 г. насам са избухнали няколко значителни сражения между правителствените сили и "Асаиш". Сирийското правителство, СДС и Съединените щати ще трябва да актуализират предишните сделки и вероятно да разработят нови рамки за интегриране на силите, свързани със СДС, в държавата.

Правителството вече е превзело части от Ашрафие и може да настъпи към Шейх Максуд в следващите часове или дни, което би довършило намаляването на позициите на СДС. Всяко ново споразумение може би ще трябва да уточни ролята, която сега задържаните бойци на "Асаиш" ще играят в новата сирийска държава. Правителството поиска „оттеглянето на милициите“ и прекратяване на боевете, но потвърди, че кюрдите са „неразделна част“ и „пълноценни партньори“ на Дамаск.

Изискването за оттегляне на милициите предполага, че сирийското правителство ще принуди бойците от "Асаиш" да напуснат Алепо, вместо да им позволи да се присъединят към местните сили, както е предвидено в старото споразумение.

Специалният пратеник на САЩ в Сирия Том Барак и висши военни лидери от САЩ продължават да работят със сирийското правителство и СДС за деескалация на конфликта, твърдят западни и сирийски медии.

