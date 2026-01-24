Първата дама на българското кино: С аристократично потекло и поглед, в който зрителите доброволно потъват

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

"Когато обичаш професията си и ѝ се отдаваш изцяло, това е твоят живот. За мене няма кино, няма театър, няма живот и нещо отделно. Отделно мисля за тази сцена или за тази камера и, както е казал Шекспир: "Мисълта е тази, която прави нещата такива". Ето, камера - мой живот, сцена - мой живот. И нищо друго", това са думи на Невена Коканова в едно от последните ѝ интервюта.

Коканова е една от емблемите на българското кино. Нейният природен актьорски талант, съчетан с изключителната ѝ красота и доброта, пленява зрителите и тя бързо става тяхна любимка. Ролите ѝ както в театърa, така и в киното се помнят и до днес, а дупничанката придобива статус на филмова звезда, с която всеки иска да се снима и да си поговори. Нейният успех обаче не се отразява на отношението ѝ към околните.

Невена Коканова предпочита да живее по-изолирано, но поддържа приятелски отношения с пророчицата Ванга. Изричното нежелание на Коканова да бъде издадена биография за нея прави личността ѝ още по-мистериозна, тъй като сведенията за личния ѝ живот са оскъдни. Въпреки това Невена Коканова остава вечната първа дама на българското кино, която е с благородно потекло, но предпочита да живее на село, да говори бавно и тихо и да покорява всеки, когото погледне с безкрайно дълбоките си красиви очи.

Кратки биографични данни

Невена Коканова е родена на 12 декември 1938 година в Дупница. Майка ѝ е от австрийската аристократична фамилия Фон Хелденберг, а баща ѝ е офицер от царската армия, служещ в българския корпус в Македония, който след Деветосептемврийския преврат е арестуван през 1947 година и пратен като политически затворник в Белене.

През 1957 г. Коканова започва кариерата си като стажант-актриса на 18-годишна възраст в Ямболския драматичен театър, без да има специално образование. След това работи в Драматичния театър "Рачо Стоянов" в Габрово, Драматичния театър "Сава Огнянов" в Русе и Сатиричния театър "Алеко Константинов" в София.

Едни от най-ярките образи в българското кино

Невена Коканова изиграва над 50 роли на големия екран, с които пресъздава едни от най-запомнящите се женски образи в българското кино. Първата ѝ филмова роля е на Ема в "Години за любов" (1957) на режисьора Янко Янков. Емблематични нейни изпълнения са като Ирина от екранизацията на романа "Тютюн" (1962) (реж. Никола Корабов), Жана от "Инспекторът и нощта" (1963) (реж. Рангел Вълчанов), Лиза от "Крадецът на праскови" (1964) (реж. Въло Радев), Ана от "Карамбол" (1966) (реж. Любомир Шарланджиев), Неда от "Отклонение" (1967) (реж. Гриша Островски), Герда от "С дъх на бадеми" (1967) (реж. Любомир Шарланджиев), Тинка от "Момчето си отива" (1972) (реж. Людмил Кирков), учителката в "Най-добрия човек, когото познавам" (1973), голямата етърва в "Дами канят" (1980), Боряна в "Опасен чар" (1984) и др.

Невена Коканова е награждавана многократно с филмови отличия за емблематичните ѝ роли, а през 1999 г. е удостоена с орден "Стара планина" - I степен.

Неин съпруг е известният български режисьор Любомир Шарланджиев. Нейният брат Димитър Коканов също е актьор. Коканова умира от рак през 2000 г., на 61 години и до днес остава емблема на българското кино.

Признание и памет

През 2000 г. в нейна памет Министерство на културата и "Бояна Филм" учредяват филмова награда, т. нар. "Награда на името на Невена Коканова" за обещаващ филмов дебют на актриса. Театърът в Ямбол носи нейното име, както и този в Дупница. В село Иглика, читалището, наречено на Невена Коканова, през 2023 година възвръща традицията да се събират на среща в памет на актрисата хората от селото и нейни приятели. На Невена Коканова е наречена и улица в кварталите "Драгалевци" и "Национален киноцентър" в София.