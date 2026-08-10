Непознатата племенница на Вазов, която спаси част от изгубената ни история

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Бинка Вазова е българска художничка, график и илюстратор, една от най-изявените представителки на българската графика през XX век. Тя е племенница на Иван Вазов и дъщеря на най-малкия му брат Борис Вазов и художничката Елисавета Консулова-Вазова.

Кратки биографични данни

Бинка Борисова Вазова-Николова е родена на 1 април 1909 г. в София. Рожденото ѝ име е Събина (Бинка) – кръстена е на баба си Съба Вазова. Баща й Борис Вазов е политик, публицист, издател и общественик. Майка ѝ Елисавета Консулова-Вазова е една от първите професионални български художнички.

Бинка завършва Първа девическа гимназия в София и заминава за Чехословакия. От 1929 до 1933 г. учи графика в Пражката академия за изящни изкуства. През 1934–1935 г. специализира в École des Beaux-Arts в Париж при проф. Жак Белтран.

През 1935 г. се омъжва за архитекта Борислав Николов. Двамата се установяват за известно време в Сопот, където Бинка Вазова рисува възрожденски къщи, част от които днес са безвъзвратно разрушени и могат да се видят вече само на нейните платна.

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Творчество

Бинка Вазова работи основно в областта на графиката, линогравюрата, книжната илюстрация и екслибриса.

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

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Сред най-характерните теми в творчеството ѝ са българският фолклор; възрожденската архитектура; историческите сюжети и детската литература. Тя илюстрира множество книги и детски издания, включително приказки, преразказани от майка ѝ Елисавета Консулова-Вазова. През 60-те години сътрудничи на фолклористката Райна Кацарова, което оказва силно влияние върху орнаменталния стил на нейните илюстрации.

Изложби

Участва в изложби в Прага, Пилзен, Будапеща, Варшава, Сао Пауло, София. Прави и самостоятелни изложби, включително в Пловдив (1993) и в Националната художествена галерия в София (2004).

В Радиното училище в Сопот създава постоянната експозиция "Вазовият Сопот", посветена на града на нейния чичо Иван Вазов и възрожденската архитектура.

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Бинка Вазова умира през 2007 г. в София на 98-годишна възраст.

Макар да произхожда от едно от най-известните български семейства, дълги години остава в сянката на фамилията Вазови. Едва през последните години творчеството ѝ започва да получава по-широко признание чрез изложби и изследвания, посветени на нейното място в историята на българската графика и илюстрация.