Войната в Украйна:

Непознатата племенница на Вазов, която спаси част от изгубената ни история

10 август 2026, 19:25 часа 1295 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC
Непознатата племенница на Вазов, която спаси част от изгубената ни история

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Бинка Вазова е българска художничка, график и илюстратор, една от най-изявените представителки на българската графика през XX век. Тя е племенница на Иван Вазов и дъщеря на най-малкия му брат Борис Вазов и художничката Елисавета Консулова-Вазова.

Кратки биографични данни 

Бинка Борисова Вазова-Николова е родена на 1 април 1909 г. в София. Рожденото ѝ име е Събина (Бинка) – кръстена е на баба си Съба Вазова. Баща й Борис Вазов е политик, публицист, издател и общественик. Майка ѝ Елисавета Консулова-Вазова е една от първите професионални български художнички. 

Бинка завършва Първа девическа гимназия в София и заминава за Чехословакия. От 1929 до 1933 г. учи графика в Пражката академия за изящни изкуства. През 1934–1935 г. специализира в École des Beaux-Arts в Париж при проф. Жак Белтран. 

През 1935 г. се омъжва за архитекта Борислав Николов. Двамата се установяват за известно време в Сопот, където Бинка Вазова рисува възрожденски къщи, част от които днес са безвъзвратно разрушени и могат да се видят вече само на нейните платна.

Още: Нарисувал Търново 2000 пъти: Защо властта забрани на художника Борис Денев да докосва четката?

Творчество

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Бинка Вазова работи основно в областта на графиката, линогравюрата, книжната илюстрация и екслибриса. 

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Още: Художничката, която никога не подписа нито една картина: Гениалната и отхвърлена Славка Денева

Сред най-характерните теми в творчеството ѝ са българският фолклор; възрожденската архитектура; историческите сюжети и детската литература. Тя илюстрира множество книги и детски издания, включително приказки, преразказани от майка ѝ Елисавета Консулова-Вазова. През 60-те години сътрудничи на фолклористката Райна Кацарова, което оказва силно влияние върху орнаменталния стил на нейните илюстрации.

Изложби

Участва в изложби в Прага, Пилзен, Будапеща, Варшава, Сао Пауло, София. Прави и самостоятелни изложби, включително в Пловдив (1993) и в Националната художествена галерия в София (2004).

В Радиното училище в Сопот създава постоянната експозиция "Вазовият Сопот", посветена на града на нейния чичо Иван Вазов и възрожденската архитектура.

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Бинка Вазова умира през 2007 г. в София на 98-годишна възраст.

Макар да произхожда от едно от най-известните български семейства, дълги години остава в сянката на фамилията Вазови. Едва през последните години творчеството ѝ започва да получава по-широко признание чрез изложби и изследвания, посветени на нейното място в историята на българската графика и илюстрация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи художници Невъзпятите герои авторски Бинка Вазова
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес