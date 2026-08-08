Истории със сутрешното ви кафе: Сваленият пилот, спасен от папуасите

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.





Героят на нашия разказ: Фред Харгесхаймер

Място на действието: Папуа Нова Гвинея

Време за четене: Колкото едно кафе

Майор Фред Харгесхаймер е пилот от Военновъздушните сили на САЩ, който до 1943 година води съвсем обикновен живот, но едно събитие променя из основи съдбата му. През юни месец в онази далечна вече за нас година Втората световна война е в разгара си, а самолетът на 27-годишния военен летец е прехванат и свален от японски изтребител над Тихия океан. Младият мъж успява да се катапултира и се озовава насред една от най-опасните джунгли на Земята - на остров Нова Британия, част от Папуа Нова Гвинея.

Дезориентиран и изтощен, Фред Харгесхаймер се скита в продължение на един безкраен месец из тропическите гори на острова, който е под японска окупация. Измъчван от глад, той бълнува от изтощение, яде корени и охлюви, и се придвижва само нощем, за да избегне японските военни, които методично претърсват острова. Когато най-накрая чува човешки гласове, той е убеден, че това е краят му. Но срещу него се оказват не японците, а група папуаси и това предопределя по-нататъшната му съдба.

Те го отнасят в крайбрежното си село Еа Еа и в следващите седмици го връщат към живота, лекувайки раните му и захранвайки го като малко дете, защото Фред е изтощен до краен предел и не може да преглъща твърда храна. Една от местните жени на име Ида му носи всеки ден от собствената си кърма - Фред до края на живота си ще помни името й. Цялото село го крие въпреки огромния риск - папуасите били наясно, че ги чака екзекуция, ако японските войници открият при тях американеца, за когото са обявили награда. Всеки път, когато японски патрули се приближават към селото, наблизо се раздава сигнал за тревога - тихо изсвирване в раковина, което е знак за Фред да потъне бързо в джунглата. В това време децата замитат следите от ботушите му в пясъка с палмови листа. Веднъж японците се появяват толкова внезапно, че се налага той да прекара нощта в клоните на евкалипт, измъчван от комари. Заразява се с малария, но селяните се грижат за него, докато се възстановява. И през цялото време на никого от тях не му хрумва да го издаде пред японските военни.

Снимка: Twitter/X

Така минават почти седем месеца - до момента, в който в началото на февруари 1944 г. австралийски командоси достигат до селото и взимат със себе си Фред. Той е евакуиран от острова на американска подводница заедно с още няколко свалени пилоти.

Фред Харгесхаймер се завръща у дома към подредения си обикновен живот, жени се, работи, но никога не забравя, че дължи живота си на папуасите. И 16 години по-късно той се връща на острова. Местните също не го били забравили - казват, че те го посрещнали, пеейки "Боже, пази кралицата", известният куплет от британския национален химн - единственото, което знаели на английски.

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Но Фред не искал просто да ги прегърне, той смятал, че им дължи много повече. И през следващите три години успял да събере от дарения 15 000 долара, с които им построил училище - малка сграда с четири стаи, станала известна като Мемориалното училище на летците.

Но и това не сметнал за достатъчно - през следващите 40 години той редовно се връщал в селото (което междувременно вече било преименувано на Нантабу), построил библиотека, медицинска клиника, както и инфраструктура, а признателните селяни го нарекли Суара Ауру, което на местния им език ще рече "главен войн". В продължение на четири години, между 1970 и 1974 г., Фред дори живее със съпругата си Дороти на острова, като двамата преподават на местните деца. Към училището създава и експериментален парцел с маслодайна палма, който впоследствие се превръща в голяма плантация с много работни места.

Последното му посещение там е през 2006 г., когато вече 90-годишен той отива и на мястото, където са били открити останките от разбилия се самолет. Всъщност дотам го носят на раменете си папуасите:

Снимка: Twitter/X

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Любопитното е, че няколко години по-рано Фред успява да издири и да се свърже със съпругата на японския пилот, който го е свалил. През всичките тези години го терзаел един въпрос - защо японският летец не се възползвал от възможността да го довърши докато се спускал с парашута си. Отговорът на жената бил, че съпругът й винаги казвал, че не е в състояние да убие беззащитен човек.

През 2002 г. Фред Харгесхаймер издава автобиографичната си книга "Училището, което падна от небето" (The School That Fell From the Sky), в която разказва необикновената си история.

Той умира през 2010 г. на 94-годишна възраст. Училището и клиниката, построени от него на острова, и до днес работят, а местните често споменават името му.





Снимки: Wikipedia

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI