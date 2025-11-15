Любопитно:

Поетът, оставил едни от най-чистите и изящни стихове в българската лирика

15 ноември 2025, 19:30 часа 588 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Николай Лилиев оставя едни от най-чистите и изящни стихове в нашата поезия и едновременно с това поставя ново начало в българската драматургия в предвоенните години, привличайки на работа в Народния театър най-добрите ни писатели и преводачи от онова време. Преводач, драматург, библиограф, учител, военен кореспондент, Лилиев има разностранни интереси, но на първо място името му завинаги ще бъде свързвано с най-големите постижения на българския символизъм.

Още: Родоначалникът на книгоиздаването в България работил години като кмет без заплащане 

Кратки биографични данни и навлизане в поезията

Роден на 26 май 1885 г. в Стара Загора в семейството на учители и свещеници, Николай Попиванов, както е рожденото му име, е изпратен да учи в Търговската гимназия в Свищов, което според роднински съвети е трябвало да му гарантира надеждна професия и стабилни доходи. Но сред бъдещите икономисти в гимназията Лилиев се отличавал рязко със своето вече отчетливо влечение към поезията.

Още със завършване на гимназията Николай започва чиновническа работа в старозагорската земеделска банка, но в същата година решаващо за него става запознанството му с поета Димитър Подвързачов.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 1905 – 1906 г. заминава за Лозана да следва литература като оттам изпраща стихове в списанията "Ново общество" и "Демократически преглед". Поради липса на средства е принуден да прекъсне следването си и да се върне в България -  за да се препитава се връща към чиновническата работа. Но съдбата отново се намесва и го среща с Димчо Дебелянов, Боян Пенев и редица други млади литератори. Продължава да публикува свои стихове в списания, а през 1909 г. за първи път се подписва с творческия псевдоним Николай Лилиев, макар в хумористичните печатни издания все още да използва и други псевдоними като Лилипут, Одуванчик, Анонимус.

През 1909 г. спечелва конкурс и със стипендия на Министерството на търговията заминава за Париж да следва търговски науки.

Още: Незрящият класик на българската симфонична музика, ослепял на 11-годишна възраст

През Първата световна война е мобилизиран и служи като редник и военен кореспондент.

От 1921 г. до 1924 г. работи в големите библиотеки на Виена и Мюнхен, подготвяйки историческата библиография за българския стопански живот през вековете. Но не спира да изпраща дописки до български издания.

Златни години в Народния театър

Драматург е в Народния театър "Иван Вазов" - първоначално от 1924 до 1928 г., а после от 1934 г. до края на живота си. Работата му тук е свързана с разцвета на българското театрално дело през 30-те и 40-те години на миналия век.

Превежда за нуждите на репертоара огромна част от европейската класическа и съвременна драма: творби на Шекспир, Морис Метерлинк, Виктор Юго, Хенрик Ибсен, Алексей Толстой и др.  

През 1945 г. става академик и участва в изданията на Института за литература при БАН.

Умира на 6 октомври 1960 г. в София.

Още: Първият български художник с академично образование, воювал заедно с Гарибалди

Някои от значимите му стихосбирки

  • "Птици в нощта" (1918)
  • "Лунни петна" (1922)
  • "Стихотворения" (1931) — антология на неговото творчество до тогава.

Нека си припомним и едни от най-често цитираните му четиристишия:

  • "Тихият пролетен дъжд

звънна над моята стряха,

с тихия пролетен дъжд

колко надежди изгряха!" (От "Тихият пролетен дъжд..." 1918 г.)

 

  • "Не ме търси във утрото далечно —

аз ще съм там, където е мъгла.

Където сенките се скитат вечно,

където няма вече самота." (От "Песен за спомена", писано около 1928-1930 г. и включено в стихосбирката "Стихотворения" (1931))

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Писател българи поет николай лилиев Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес