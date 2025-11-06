Браншът: Бюджетът обрича на фалити българските производители на храна

Двадесет национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството излязоха с обща позиция срещу проектобюджета на кабинета "Желязков" за 2026 година. Според тях предложеният от Министерството на финансите закон за бюджета в настоящия му вид застрашава оцеляването на реалните производители на българска храна – животновъди, земеделци и преработватели, които осигуряват продоволствената сигурност на страната.

Организациите, обединяващи предприятия, произвеждащи около 75% от българската храна, изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните вноски, данъка върху дивидента и въвеждането на задължителен държавно-одобрен софтуер за управление на продажбите (СУПТО) в търговските обекти.

"Бюджетът убива българската храна"

"Тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и без това работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и административна тежест", се посочва в позицията.

По думите на представителите на бранша, това ще направи "практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики", което ще доведе до фалити и изчезване на голяма част от качествените български храни от пазара.

Според организациите повишаването на данъчната и осигурителната тежест ще ускори и отлива на млади хора от земеделието и хранителната индустрия. Вместо да насърчи модерното производство, бюджетът "ще стимулира сивия сектор, ще влоши качеството и ще ограничи пазарите", предупреждават от сектора.

Опасения за сив сектор и спиране на инвестиции

В становището се подчертава, че допълнителното въвеждане на СУПТО ще натовари аграрния сектор с още разходи, без да е ясно как ще се прилага и в какви срокове.

"Не е възможно това да се случи при заложените параметри, а липсата на яснота за правилата, по които ще работи системата, създава сериозни рискове", заявяват организациите.

Те настояват проектът на бюджета да бъде преработен, така че държавата да подкрепи устойчивото развитие на производството на храни и ключовите сектори, осигуряващи продоволствената сигурност на България.