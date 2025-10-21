Бюджетният дефицит на България остава далеч над целта: Актуални данни

В България бюджетният дефицит като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2025 г. е 4 на сто спрямо 4,1 на сто през първото тримесечие на текущата година при бюджетна цел от 3 на сто. Това показват сезонно коригирани предварителни данни, публикувани днес от Евростат. Без отчитане на сезонните фактори, бюджетният дефицит през второто тримесечие на 2025 г. е 1,6 на сто при 3,9 на сто през първото тримесечие на текущата година, сочат още предварителните данни.

В ЕС и еврозоната

Бюджетният дефицит през второто тримесечие на 2025 г. е 2,9 на сто в ЕС и 2,7 на сто в еврозоната, сочат още предварителните данни.

Още: Теменужка Петкова се надява плащанията по ПВУ да покрият бюджетния дефицит

В ЕС показателят нараства съвсем леко спрямо 2,8 на сто през първото тримесечие, а в еврозоната остава без промяна.

Общите държавни приходи на страните от ЕС възлизат на 46,2 на сто от БВП през второто тримесечие на годината, което е ръст спрямо 46,1 на сто от БВП през първото тримесечие. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС нарастват в номинална стойност с около 24 милиарда евро спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Общите държавни разходи в ЕС са 49,1 на сто от БВП, което е увеличение спрямо 48,9 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи се повишават с около 30 милиарда евро спрямо предходното тримесечие.

Още: "Не овладеем ли харченето, цените се вдигат и хората обедняват": Мартин Димитров с плашеща прогноза

Общите държавни приходи на страните от еврозоната са 46,7 на сто от БВП през второто тримесечие на 2025 г. Ръстът спрямо 46,5 на сто през първото тримесечие на 2025 г. се дължи основно на увеличението на сезонно коригираните държавни приходи в абсолютно изражение с около 21 милиарда евро.

Общите държавни разходи в еврозоната са 49,4 от БВП, което е ръст спрямо предходното тримесечие (49,2 на сто) и се дължи на повишаването на сезонно коригираните държавни разходи с около 21 милиарда евро.

Румъния (8,7 на сто), Полша (8,5 на сто) и Франция (5,4 на сто) са страните с най-голям бюджетен дефицит през второто тримесечие на 2025 година, сочат данните на европейската статистическа служба.

Кипър (3,6 на сто), Дания (2,9 на сто) и Гърция (2,7 на сто) пък отчитат най-голям бюджетен излишък през второто тримесечие на 2025 г.