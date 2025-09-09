Бюджетният провал на Франция ще доведе до засилен контрол върху дефицита: Анализ на Симеон Дянков

Провалът на Франция с мерките за фискална консолидация, довели до поискания и загубен вот на доверие от страна на правителството на Франсоа Байру, подкопава доверието в Пакта за стабилност и растеж на ЕС и в Процедурата при прекомерен дефицит. Ето защо Брюксел вероятно ще засили надзора и ще поиска по-ясни пътища за фискални корекции от всички държави членки с висок бюджетен дефицит. Това пише Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш министър на финансите на България, в свой анализ.

Предупреждение за политиците

Случилото се във Франция е и предупреждение, че предлагането и прилагането на мерките за фискална консолидация могат да доведат до политическа нестабилност без наличието на политически консенсус по въпроса, предупреждава още той.

За Симеон Дянков Франция е пример за политическата сложност и изпитания при приемането на мерки за строги икономии при разпокъсани парламенти. Според него други правителства с крехки коалиции - като Белгия, Испания, Италия, Словакия и Малта, са изправени пред подобни рискове от отхвърляне на бюджета или периоди на политическа нестабилност.

Сътресенията във Франция засилиха вниманието на инвеститорите към суверенния дълг на еврозоната. Държавите с дефицит над 3 процента отчитат нарастваща доходност на облигациите, повишаване на разходите за рефинансиране и ограничаване на фискалното пространство, пише Дянков.

Списъкът от държави, към които авторът не изключва вероятността ЕК да затегне надзора и пътищата за фискална консолидация, включва Белгия (5,4 процента); Италия (3,5 процента); Испания (3,5 процента); Австрия (4,7 процента); Унгария (4,9 процента); Словакия (5,3 процента); Полша (6,6 процента); Румъния (9,3 процента), т.е. държави, които вече са в Процедурата по прекомерен дефицит. Към тях председателят на Фискалния съвет добавя и страните, чиито показатели са над целевия размер от минус 3 процента за 2024 година, но още не са в процедури за прекомерен дефицит като Малта, Финландия и България.

За Белгия Дянков пише, че ситуацията в страната наподобява тази във Франция както по мащаб на дефицита, така и по политическа сложност. За Италия той смята, че е уязвима на пазарен натиск заради високите нива на дълг. А за Испания Дянков обвързва прекомерния дефицит във време на политическа фрагментация.

В заключение Симеон Дянков пише, че правителствената криза във Франция е сигнал, че фискалната консолидация е едновременно и политическо, и икономическо предизвикателство.

"За други страни от ЕС, които превишават лимита за дефицит от 3 процента, френският случай е предупреждение: намаляването на дефицита без политически консенсус рискува да доведе до политическа нестабилност. Пазарите на облигации реагират с по-високи разходи за рефинансиране", обобщава Дянков.