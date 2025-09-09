Войната в Украйна:

Бюджетният провал на Франция ще доведе до засилен контрол върху дефицита: Анализ на Симеон Дянков

09 септември 2025, 15:10 часа 274 прочитания 0 коментара
Бюджетният провал на Франция ще доведе до засилен контрол върху дефицита: Анализ на Симеон Дянков

Провалът на Франция с мерките за фискална консолидация, довели до поискания и загубен вот на доверие от страна на правителството на Франсоа Байру, подкопава доверието в Пакта за стабилност и растеж на ЕС и в Процедурата при прекомерен дефицит. Ето защо Брюксел вероятно ще засили надзора и ще поиска по-ясни пътища за фискални корекции от всички държави членки с висок бюджетен дефицит. Това пише Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш министър на финансите на България, в свой анализ.

Предупреждение за политиците

Случилото се във Франция е и предупреждение, че предлагането и прилагането на мерките за фискална консолидация могат да доведат до политическа нестабилност без наличието на политически консенсус по въпроса, предупреждава още той.

Още: Бюджетният дефицит надмина 4 милиарда: Актуални данни

За Симеон Дянков Франция е пример за политическата сложност и изпитания при приемането на мерки за строги икономии при разпокъсани парламенти. Според него други правителства с крехки коалиции - като Белгия, Испания, Италия, Словакия и Малта, са изправени пред подобни рискове от отхвърляне на бюджета или периоди на политическа нестабилност.

Сътресенията във Франция засилиха вниманието на инвеститорите към суверенния дълг на еврозоната. Държавите с дефицит над 3 процента отчитат нарастваща доходност на облигациите, повишаване на разходите за рефинансиране и ограничаване на фискалното пространство, пише Дянков.

Списъкът от държави, към които авторът не изключва вероятността ЕК да затегне надзора и пътищата за фискална консолидация, включва Белгия (5,4 процента); Италия (3,5 процента); Испания (3,5 процента); Австрия (4,7 процента); Унгария (4,9 процента); Словакия (5,3 процента); Полша (6,6 процента); Румъния (9,3 процента), т.е. държави, които вече са в Процедурата по прекомерен дефицит. Към тях председателят на Фискалния съвет добавя и страните, чиито показатели са над целевия размер от минус 3 процента за 2024 година, но още не са в процедури за прекомерен дефицит като Малта, Финландия и България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Има ли опасност от финансова криза във Франция?

За Белгия Дянков пише, че ситуацията в страната наподобява тази във Франция както по мащаб на дефицита, така и по политическа сложност. За Италия той смята, че е уязвима на пазарен натиск заради високите нива на дълг. А за Испания Дянков обвързва прекомерния дефицит във време на политическа фрагментация.

В заключение Симеон Дянков пише, че правителствената криза във Франция е сигнал, че фискалната консолидация е едновременно и политическо, и икономическо предизвикателство.

"За други страни от ЕС, които превишават лимита за дефицит от 3 процента, френският случай е предупреждение: намаляването на дефицита без политически консенсус рискува да доведе до политическа нестабилност. Пазарите на облигации реагират с по-високи разходи за рефинансиране", обобщава Дянков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
държавен бюджет бюджетен дефицит Симеон Дянков Франция френска икономика
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес