4 причини пърхотът ви да не изчезва

За повечето хора зимата носи сух и лющещ се скалп, който ги кара от време на време да посягат към сърбежа. Това, което се случва, е снежен дъжд от пърхот точно пред очите ви по дрехите, лицето и други места.

Въпреки че тялото може да е защитено от студените ветрове с помощта на топли дрехи, истинската жертва на сезона е скалпът. Пърхот, омазняване, сухи краища, къдрене - всички проблеми се комбинират в едно фиаско за косата за повечето хора по това време. Но чудили ли сте се някога дали това е просто заради околната среда или дали имате нещо общо с вечно появяващия се пърхот по скалпа ви?

В разговор с The Looker, д-р Ариел Остад, сертифициран дерматолог в Ню Йорк, сподели четири съвета за справяне с пърхота. Ето какви са те:

Не миете косата си достатъчно

Сега е идеалният момент да осъзнаете важността на рутинната грижа за косата. Недостатъчно честото миене на косата може да подхрани дрождите, които причиняват пърхот. Malassezia е подобна на дрожди гъбичка, която причинява пърхот и се храни с мъртвите кожни клетки и мазния себум, които се натрупват в косата, когато не я миете редовно.

Въпреки че интервал от един до два дни е приемлив, лекарят сподели, че понякога вижда хора да не си мият косата в продължение на седмица или дори десет дни. Това създава идеалната среда за натрупване на себум, мръсотия и мъртва кожа, които поддържат гъбичките живи.

Какво е решението?

Дерматологът препоръчва миене на косата през ден с шампоан против пърхот или нежен шампоан за третиране на сърбежа и люспите. В екстремни случаи е най-добре да се консултирате със специалист за препоръки относно продуктите, които да използвате.

Използване на твърде силни продукти

Дори мисълта за бактерии или гъбички донякъде кара хората да се обърнат към най-силния си почистващ препарат, за да ги унищожат. Но косата ви не е лаборатория и експериментирането няма да ви отведе доникъде. Въпреки че се нуждаете от силни продукти, за да поддържате скалпа чист, твърде силните или химически продукти всъщност могат да имат обратен ефект и да увеличат пърхота.

Използването на агресивни шампоани, ароматни сапуни и продукти на алкохолна основа може да лиши скалпа от естествената му влага и да предизвика възпаление и раздразнение, като по този начин влоши пърхота.

Какво е решението?

Изберете леки и нежни продукти, формулирани специално за чувствителен скалп. Освен това, не забравяйте да хидратирате и подхранвате скалпа с помощта на масла като зехтин веднъж или два пъти седмично, препоръчва Остад.

Прекомерен стрес

Остад сподели как пациентите му не изпитват пърхот, когато са на почивка, само за да се появи отново, когато се върнат у дома. Според тях, те отдават проблема на въздуха и водата на мястото, които причиняват пърхота им.

Но според експерта, стресът, който ви очаква у дома, е това, което задейства пърхота. По-високото ниво на стрес води до по-високо ниво на кортизол, което може да предизвика възпаление, което влошава пърхота.

Какво е решението?

Е, тъй като не е възможно да почивате през цялото време (освен ако тайно не сте милиардер), просто се отпуснете. Създайте си рутина, за да се грижите за тялото си, осигурете си правилен сън и опитайте медитация или друга дейност за управление на стреса, която ви е от полза.

Спрете сърбежа

Когато се появи сърбежът, наистина искате просто да продължите да чешете скалпа си, докато не се задоволите. Но помните ли как, ако продължавате да чешете ръката си, тя става чувствителна, зачервена и дори може да започне да кърви? Е, кожата на скалпа ви не е толкова различна.

Прекомерното чесане и използването на твърде много продукти за стилизиране с топлина може да доведе до възпаление на скалпа и, разбира се, да влоши пърхота.

Какво е решението?

Отнасяйте се към скалпа си толкова грижливо, колкото и към кожата на лицето си. Ако се налага да докосвате скалпа, за да нанасяте продукти или да изсушавате косата със сешоар, бъдете възможно най-нежни. Освен това, уверете се, че ноктите ви са подрязани и изпилени и използвайте само възглавничките на пръстите, за да втриете продукта нежно.

Пърхотът е кожно заболяване, най-често свързано със себореен дерматит (СД), което причинява сърбяща и лющеща се кожа по скалпа. Може да бъде причинено от различни причини, като гъбички, Malassezia, прекалено много или твърде малко шампоан, увреждане от слънцето, нездравословна диета, прекомерно производство на себум от мастните жлези и други.

Симптомите на пърхот могат да бъдат мазни люспи, сърбеж, раздразнени или чувствителни участъци, косопад и други.

Въпреки че продуктите за грижа за косата могат да бъдат изключително полезни в борбата с пърхота, промените в начина на живот са също толкова важни. Приемането на тези малки, но значителни промени в рутината ви може да улесни справянето с проблема и да върне блясъка и здравето на скалпа ви. Ако обаче проблемите продължават, консултацията с дерматолог е най-доброто решение.