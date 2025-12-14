5 ползи от приема на добавки с ехинацея през зимата

Цветята са нещо повече от просто декорация, те могат да разкрасят и здравето ви. Що се отнася до цветята, някои като лавандулата и хибискусът са любими на тълпата заради техните ползи за психиката и физическия живот. Но има много други цветя, които могат да имат магически ефекти върху тялото и здравето ви.

Под формата на чай или хранителни добавки, тези природни чудеса осигуряват множество ползи и някои от тях са задължителни през зимния сезон. Една такава добавка е добавката с ехинацея. Ето всичко, което трябва да знаете за цветето и неговите ползи за вас.

Цветята са нещо повече от просто декорация, те могат да разкрасят и здравето ви. Що се отнася до цветята, някои като лавандулата и хибискусът са любими на тълпата заради техните ползи за психиката и физическия живот. Но има много други цветя, които могат да имат магически ефекти върху тялото и здравето ви.

Още: Как да се храним след лечение с антибиотик: Не се отдавайте на сладко!

Под формата на чай или хранителни добавки, тези природни чудеса осигуряват множество ползи и някои от тях са задължителни през зимния сезон. Една такава добавка е добавката с ехинацея. Ето всичко, което трябва да знаете за цветето и неговите ползи за вас.

Какво е ехинацея?

Ехинацеята, известна още като ехинацея, е родом от Северна Америка и расте в прериите и откритите полета. В продължение на години цветето е ценено от коренното население на Америка заради употребата му като билково лекарство, което подобрява имунитета. Но ехинацеята е нещо повече от просто имунитет, тя може да има множество положителни ефекти върху вашето здраве. Ето пет причини, поради които трябва да добавите добавки с ехинацея към диетата си още сега.

Традиционно цветето се е използвало за лечение на зъбобол, стомашни болки, ухапвания от змии, кожни заболявания и други.

Още: Не е твърде късно да засадите това красиво цвете

Подобряване на състоянието на кожата

Ехинацеята съдържа противовъзпалителни съединения, които могат да помогнат за успокояване на зачервяване, сърбеж и обриви по кожата. Докато проучване на Dermatology and Therapy от 2022 г. установи, че добавките ѝ са ефективни при лечение на акне, проучване на Journal of Dermatological Science от 2017 г. посочва, че може да помогне за облекчаване на симптомите на атопична екзема.

Друго проучване на Taylor & Francis от 2018 г. установи, че намалява острия или хроничния сърбеж.

Добавките с ехинацея са богати на растителни съединения, за които е известно, че намаляват възпалението и болката в тялото. Проучване на Metabolism Open от 2021 г. установи, че добавките с ехинацея имат противовъзпалителни ефекти върху цитокините, които играят ключова роля при тежко протичане на COVID-19.

Още: Как да подготвите ехинацеята за зимата

В проучване на Nature от 2022 г. те също така намаляват болката в ставите, причинена от остеоартрит, при хора със затлъстяване . Друго проучване от 2021 г. във Frontiers in Pharmacology установи, че добавките ефективно намаляват хроничната възпалителна болка при плъхове.

Подобряване на тревожността

Проучване от 2021 г., публикувано в Journal of Affective Disorders , заедно с изследване от 2019 г., публикувано в Phytotherapy Research , установяват, че добавките с ехинацея помагат при:

тревожност

Още: Лекар: Това е най-добрият чай при грип и настинки

емоционално благополучие

общо настроение

Помага за управление на кръвната захар

Ехинацеята съдържа съединения, известни като производни на кафеена киселина, които влияят на начина, по който тялото абсорбира глюкозата. Според ранни изследвания, добавките имат ползи по отношение на контрола на кръвната захар, според проучване на Plants от 2024 г.

Още: Вирусите бягат надалеч, когато пиете този ароматен чай

Подобряване на имунитета

Едно от най-добрите и най-известни ползи от ехинацеята е подобряването на имунитета. Много хора приемат добавките, когато имат настинка, докато някои проучвания рекламират ефектите ѝ за облекчаване на респираторните симптоми, като например проучване от 2025 г. в „ Последни патенти за биотехнологии“ .

Въпреки че може да има впечатляващи ползи, не всички добавки действат еднакво за всеки и не са предназначени за всички. Определено може да има някои странични ефекти и е важно първо да се консултирате с вашия лекар, преди да добавите каквато и да е добавка към вашата диета.