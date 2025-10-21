България е в топ 3 на ЕС по най-голямо увеличение на дълга към БВП

Най-голямо увеличение на съотношението на държавния дълг към БВП в ЕС е наблюдавано във Финландия (+4,3 процентни пункта), Латвия (+2,7 процентни пункта) и България (+2,6 процентни пункта). Това показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

Най-голямо намаление е регистрирано в Литва (-1,4 процентни пункта), Ирландия (-1,2 процентни пункта), Гърция и Люксембург (и двете -1,1 процентни пункта).

Делът на държавния дълг спрямо БВП на страните от ЕС се е повишил до 81,5 на сто в края на второто тримесечие на 2025 г. спрямо 81,1 на сто в края на първото тримесечие.

В еврозоната съотношението е 88,2 на сто спрямо 87,7 на сто през предходното тримесечие.

На годишна база делът на държавния дълг се увеличава както в ЕС – от 81,2 на сто през второто тримесечие на 2024 г. до 81,9 на сто, така и в еврозоната – от 87,7 на сто до 88,2 на сто, показват данните.

В края на второто тримесечие на 2025 г. най-високо съотношение на държавния дълг спрямо БВП сред страните от ЕС е отчетено в Гърция (151,2 на сто), Италия (138,3 на сто), Франция (115,8 на сто), Белгия (106,2 на сто) и Испания (103,4 на сто).

Най-ниското съотношение - държавен дълг към БВП за второто тримесечие на 2025 г. е регистрирано в Естония (23,2 на сто), Люксембург (25,1 на сто), България (26,3 на сто) и Дания (29,7 на сто).

