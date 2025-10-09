Заради еврото: БНБ закупи над два тона злато на международните пазари

Българската народна банка БНБ е придобила 66 хиляди тройунции (равни на 2053,2 кг - бел. ред.) злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това съобщиха от централната ни банка на сайта си. Ходът на БНБ е факт след като на 8 юли Съветът на ЕС прие Решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г., допълват от там.

Невиждано от 1997 г.

Това е най-голямата подобна операция от 1997 г. насам, когато България въведе валутния борд.

Още: Управителят на БНБ посочи истинския риск от влизането в еврозоната

Сделките са извършени на международните пазари по пазарни цени като цената е възлизала на под 1 на сто от международните валутни резерви на БНБ.

Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ като целта на операцията е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85 на сто към 15 на сто.

Счетоводно тази вноската към ЕЦБ се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.

Още: От 1 септември: БНБ вече участва в органите на евросистемата

Световният съвет по златото също съобщи, че БНБ е придобила 2 тона злато през август тази година.