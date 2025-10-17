Чуждите инвестиции у нас намаляват с двуцифрен процент

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,537 млрд. евро към края на месец август тази година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната за първите 8 месеца на миналата година е бил положителен в размер на 1,725 млрд. евро, което е със 188,5 млн. евро или 10,9 на сто повече спрямо инвестициите сега.

Като процент от БВП

Размерът на преките вложения в страната за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, спрямо 1,7 процента от БВП през същия период на миналата година.

Само за месец август нетният поток на преките инвестиции у нас отново намалява, като е положителен в размер на 361,8 млн. евро при положителен поток от 533,6 млн. евро през същия месец на миналата 2024 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 227,8 млн. евро за януари - август 2025 г. Той е по-голям с 260 млн. евро от този за януари - август 2024 г., който е отрицателен в размер на 32,2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 12,1 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 5,5 млн. евро за януари - август 2024 г.

По предварителни данни на БНБ, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2,369 млрд. евро, при положителна стойност от 1,874 млрд. евро за януари - август 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,059 млрд. евро, при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро за януари - август 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - август 2025 г. възлиза на 288,2 млн. евро (0,3 процента от БВП), при 690,3 млн. евро (0,7 процента от БВП) за същия период на предходната година. През август 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 24,2 млн. евро, при положителна стойност от 17,6 млн. евро за август 2024 г.